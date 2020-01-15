Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк раскритиковал решение суда об аресте имущественного комплекса ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Артема Ильюка, как только завод при новых владельцах начал возрождаться, государство в лице Офиса Главного прокурора сделало все, чтобы уничтожить судостроение в Николаеве. — По запросу Генпрокурора Рябошапки суд арестовал имущество николаевского завода «Океан». Завод был продан на аукционе в прошлом году. Новые владельцы выплатили долги по зарплатам и начали загружать предприятие работой. Только на горизонте появилась надежда, что судостроение получит новый шанс на жизнь в Николаеве. Но нет. Им нужно использовать весь свой админресурс и придушить любые попытки вернуть жизнь судостроению в нашем городе. Кажется, кто-то стал забывать о лозунге «Закон один для всех», с которым шли на выборы. Бизнесу в нашей стране будет гораздо проще, когда вы начнёте выполнять свои же обещания. «Так как раньше, уже не будет», – написал Артем Ильюк.

Как известно, вчера, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и руководителям СБУ и Офиса Герального прокурора с просьбой прекратить оказывать давление на судостроительный завод «Океан».