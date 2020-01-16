Совет ветеранов Николаевского судостроительного завода «Океан» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленского с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг предприятия и поддержать корабелов.

Об этом говорится в соответствующем обращении ветеранов завода, текст которого есть у редакции НикВести.

Как известно, 14 января Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

Далее публикуем полный текст заявления:

«Уважаемый господин Президент! Ветераны судостроительного завода «Океан» обеспокоены сложившейся ситуацией в заводе 13.01.2020г. Мы, ветераны, проработавшие по 30-50 лет в заводе «Океан», после банкротства Нашего завода, оказались за «бортом» общественной и социальной жизни с нашими крохотными минимальными пенсиями. Многие руководители возглавляли Наш завод, но только это руководство повернулось к нам лицом, только они о нас вспомнили, приглашали и приглашают на все районные и городские мероприятия, нас ветеранов пригласили на торжественное событие в завод, на закладку барж для Голландского заказчика, всех ежемесячно поздравляют с юбилеями и днями рождений с материальным поощрением каждому. Восстановлен и приведен в порядок музей завода, который посещают учащиеся школ и ВУЗов. А самое главное наш родной завод вошел в 10-ку лучших заводов и предприятий области по созданию рабочих мест. Возвращаются наши специалисты в свой родной завод и к своим семьям. Так сколько же может наш «Океан» быть разменной монетой в грязных играх проходимцев и коррумпированных чиновников в погонах? Мы устали! Николаев устал! Из нашего города, города инженеров, корабелов, машиностроителей, металлургов сделали отстойник для зерновозов. Которые забили все улицы и дороги, ведущие в наши порты. Зерновозы, построенные в России, Германии и еще неизвестно где. Которые везут наше зерно для того, чтобы наш хлеб погрузили на суда, построенные в Китае, Корее, Турции, но только не в нашей стране, не в нашем Корабельном городе. У нас ветеранов прошла жизнь на заводе, хочется, чтобы наши дети, внуки, правнуки также посвятили себя нашему заводу. Чтобы завод «Океан» стал значимым на мировом уровне. Мы не понимаем почему слова расходятся с делом? Ветераны озабочены этим фактом. Очень часто в предвыборных компаниях звучали обещания о развитии судостроения. Убедительно просим разобраться в этой ситуации, прислушаться к мнению людей, которые всю свою жизнь развивали этот завод и поддержать руководство и трудовой коллектив».

Напомним, ранее владелец Николаевского судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.