Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

— Президент Украины получил поданное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно, - сказано в сообщении.

Сам Алксей Гончарук на своей странице в Facebook сообщил, что его решение связано со скандалом, разгоревшимся после публикации аудиозаписей, на которых он критикует президента Владимира Зеленского.

— В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда. Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент, — написал Алексей Гончарук.

Отметим, что согласно статье 115 Конституции Украины премьер-министр должен заявить о своей отставке Верховной Раде, а не президенту.

Алексей Гончарук был назначен главой Кабинета министров 29 августа.

В среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».

В Кабинете министров заявили, что не располагают информацией о подлинности опубликованных записей. Сам Гончарук считает, что против правительства и лично него развернули массированную информационную атаку.

Напомним, вчера стало известно об отставке министра развития общин и территорий Елены Бабак.