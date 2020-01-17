|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+2 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:51
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24 грн
|24.35 грн
|EUR
|26 грн
|27.05 грн
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
— Президент Украины получил поданное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно, - сказано в сообщении.
Сам Алксей Гончарук на своей странице в Facebook сообщил, что его решение связано со скандалом, разгоревшимся после публикации аудиозаписей, на которых он критикует президента Владимира Зеленского.
— В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда. Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент, — написал Алексей Гончарук.
Отметим, что согласно статье 115 Конституции Украины премьер-министр должен заявить о своей отставке Верховной Раде, а не президенту.
Алексей Гончарук был назначен главой Кабинета министров 29 августа.
В среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».
В Кабинете министров заявили, что не располагают информацией о подлинности опубликованных записей. Сам Гончарук считает, что против правительства и лично него развернули массированную информационную атаку.
Напомним, вчера стало известно об отставке министра развития общин и территорий Елены Бабак.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
— Президент Украины получил поданное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно, - сказано в сообщении.
Сам Алксей Гончарук на своей странице в Facebook сообщил, что его решение связано со скандалом, разгоревшимся после публикации аудиозаписей, на которых он критикует президента Владимира Зеленского.
— В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в Правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда. Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент, — написал Алексей Гончарук.
Отметим, что согласно статье 115 Конституции Украины премьер-министр должен заявить о своей отставке Верховной Раде, а не президенту.
Алексей Гончарук был назначен главой Кабинета министров 29 августа.
В среду, 15 января, на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована аудиозапись разговора Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Национального банка Украины Екатериной Рожковой. На совещании обсуждалось, как объяснить президенту ситуацию с укреплением курса гривны. В ходе разговора Гончарук назвал себя «профаном в экономике» и сказал, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов».
В Кабинете министров заявили, что не располагают информацией о подлинности опубликованных записей. Сам Гончарук считает, что против правительства и лично него развернули массированную информационную атаку.
Напомним, вчера стало известно об отставке министра развития общин и территорий Елены Бабак.