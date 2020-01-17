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Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Национального банка Украины.
Об этом говорится на сайте президента.
Такую задачу Зеленский поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.
— Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент добавил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых эти встречи происходили. Он добавил, что, по словам премьер-министра, таких переговоров было несколько, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась 5 часов.
Кроме того, Зеленский требует, чтобы правоохранители в течение двух недель разработали меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.
— Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности, – говорится в сообщении.
Напомним, в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор — просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы записи его разговора.
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Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Национального банка Украины.
Об этом говорится на сайте президента.
Такую задачу Зеленский поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.
— Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент добавил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых эти встречи происходили. Он добавил, что, по словам премьер-министра, таких переговоров было несколько, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась 5 часов.
Кроме того, Зеленский требует, чтобы правоохранители в течение двух недель разработали меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.
— Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности, – говорится в сообщении.
Напомним, в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор — просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы записи его разговора.