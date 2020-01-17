Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, который сегодня, 17 января, написал заявление на увольнение.

Видео встречи опубликовали на странице Офиса президента в Facebook.

«Я получил от вас заявление об увольнении в связи с последними конфликтными ситуациями или скандалами, как угодно... Вы знаете, какое у меня к вам личное отношение и к вашему молодому правительству... Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству» , - сказал Владимир Зеленский.

В то же время, президент высказал ряд требований к Кабмину. В частности, по поводу оптимизации работы правительства, начисления справедливых зарплат министрам и топменеджерам государственных компаний, увольнения министров, которые не достигли реальных результатов, а также налаживания диалога с парламентом.

«Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты не могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику — можно будет поднимать эти заработные платы », - подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

Напомним, что утром 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где был предусмотрен час вопросов к правительству. Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.