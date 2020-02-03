Депутат Николаевского городского совета Андрей Яковлев «троллит» членов земельной комиссии, которые на протяжение двух недель не могут собраться на заседание и рассмотреть порядка 400 вопросов.

Соответствующее видео он опубликовал сегодня, 3 февраля на своей странице в Facebook.

— Новое «деребан-большинство» земельной депутатской комиссии Николаевского горсовета с новым секретарем снова не собралось на заседание. Глядя на закрытую дверь кабинета 511 хочется процитировать слова специального корреспондента запрещенного в Украине иностранного телеканала Светланы Тарановой из фильма «В нашу гавань заходили корабли»: «Сакральное место для решал, но оно закрыто...», - написал Андрей Яковлев.

На прошлой неделе, 27 января Андрей Яковлев опубликовал пост, в котором рассказал, что депутатская комиссия не собралась на заседание для решения ряда вопросов.

— Пришёл помочь новой коалиции в земельной комиссии решить вопросы простых горожан, но по-новому сплоченная комиссия не собралась. Дважды собиралась на прошлой неделе чтобы поставить нужно секретаря! «Решающий» секретарь есть, нужные протоколы «нужным» депутатам можно подписывать и без рассмотрения на комиссии!, - написал Андрей Яковлев.

Стоит отметить, что две недели назад члены депутатской комиссии дважды за неделю собирались на заседание, чтобы решить ряд земельных вопросов, а также вопрос с назначением секретаря комиссии. В частности, вопросы касались разрешения на установку и продление срока аренды для торговых киосков в сквере «Цветочный» возле рынка, принадлежащего дочери депутата Николаевского горсовета Анатолия Дюмина; выделения земли в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» для фирмы «Глобус-Плюс» депутата Владимира Евтушенко под строительство развлекательного центра, а также землеотвода на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара, принадлежащего депутату горсовета Владимиру Садыкову.

Помимо этого, 21 января во время заседания земельная комиссия горсовета приняла решение снять с депутата Андрея Яковлева обязанности секретаря комиссии и назначить на эту должность депутата Сергея Жайворонка. За данное решение тогда проголосовали 7 человек, что составляет минимальное большинство комиссии. Однако, в связи с тем, что депутаты Светлана Таранова и Светлана Кучкарова отозвали свои голоса за назначение Сергея Жайворонка секретарем комиссии, на указанной должности остался Андрей Яковлев.

Спустя несколько дней, 24 января депутаты снова собрались на заседание, чтобы переизбрать секретаря земельной комиссии. Андрей Яковлев предложил назначить секретарем Светлану Таранову, однако депутаты снова проголосовали за назначение секретарем земельной комиссии Сергея Жайворонка.

Напомним, что депутат Андрей Яковлев назвал проведенную земельную комиссию попыткой отдельных депутатов «устроить под конец каденции деребан» в Николаеве.