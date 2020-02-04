Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный считает систему централизованного отопления рудиментом Советского Союза, а программу «Теплый дом», с которой шел «Оппоблок» на выборы в горсовет, — аферой.

Об этом он заявил в интервью изданию «Мой город».

По мнению Максима Невенчанного, необходимо ликвидировать «Николаевоблтеплоэнерго», продать «Николаевскую ТЭЦ» и перевести людей на индивидуальное отопление. По этому поводу он зарегистрировал проект обращения к Кабмину, чтобы отменить платежку за транспортировку газа.

«Мы столкнулись с тем, что у нас есть так называемое «Николаевоблтеплоэнерго» — рудимент Советского Союза, когда у нас была абсолютно дешевая энергия, и мы могли себе позволить с помощью центрального отопления обогревать всех. В сегодняшних условиях, при дорогих энергоносителях, когда единственное, чем власть может выжать деньги с населения, — тарифы — нам необходимо бережно и правильно относиться к этому. Я считаю, что сегодня мы должны полностью отказаться от центрального отопления, потому что это, в первую очередь, — неэффективное прогревание земли и воздуха — мы тратим большое количество энергии на длинные рукава подачи тепла к дому от источника тепла — котельной или ТЭЦ. Второй момент — мы понимаем, что сегодня есть огромные теплопотери, но есть расходы на ремонт этих устаревших, прогнивших теплотрасс — разрыли, зарыли — 5 тысяч долларов потратили, на одном и том же месте по 10 раз перерываем. Мало того, что это расход денег, так это и создаем неудобства для населения, а в-третьих, это по большому счету такой же монополист, который, вы заметьте, перед каждым началом отопительного сезона приходит к городу и говорит: «Выделите нам 50, 30 млн на погашение задолженности либо город не будет готов к теплу». И власти вынуждены пойти и выделить деньги. Руководство не забывает себе начислять сумасшедшие премии и зарплаты, а денег не хватает простым работникам», — отметил депутат.

По его мнению, нужно переходить на индивидуальное отопление.

«Поэтому необходимо, первое, перейти на индивидуальное отопление там, где это возможно. Перейти на крышные котельные там, где это возможно, или пеллетные котельные там, где невозможны ни крышные котельные, ни индивидуальное отопление. Это уменьшит этот «рукав» подачи тепла от источника тепла котельной к самому жилью, потому что основные теплопотери идут по этой подаче (по теплотрассам к дому — прим.)», — пояснил депутат.

При этом он упомянул программу «Теплый дом», с которой шел на выборы в горсовет «Оппозиционный блок» и Игорь Дятлов. Невенчанный считает ее аферой.

«Вы помните программу «Теплый дом», с которой выходил Игорь Дятлов и рассказывал, что мы будем платить в два раза меньше за тепло. Эта идея живее всех живых, потому что люди понимают, насколько это дорого. Но мы понимаем, если у нас 80% тепла теряется на большой трубе от источника тепла, пока доходит до дома, то даже если вы утеплите подъезд, а утепляют только подъезды, но не квартиры, и поменяете окно старое на новое, то это никак не добавит вам тепла. Мы же понимаем, что это просто афера, на которую выделили больше 200 миллионов гривен и «нагрелись» на этом «Теплом доме» только некоторые чиновники. Мы выделяем более 7 миллионов в год на содержание департамента энергоэффективности, а теплее никому не стало. Те, кто попал под эту программу «Теплый дом», получил такие же платежки как и те, кто не попал», — заявил Максим Невенчанный.

Максим Невенчанный зарегистрировал проект решения горсовета об обращении к Кабмину по поводу отмены платежек за транспортировку газа и разработки стратегии поэтапного перехода города на индивидуальное отопление.

«Нужна четкая стратегия поэтапного отключения каждого района, предоставление абсолютно бесплатного согласования на переход на индивидуальное отопление. Потому что сегодня даже в этом есть высокая коррупционная составляющая. Чтобы разрешить человеку перейти на индивидуальное отопление, ему необходимо заплатить большие деньги за разрешение. Если это делать в хаотичном порядке, это тоже будет неправильно. Поэтому здесь нужна такая же стратегия поэтапного постепенного отключения. Когда-то у нас отключили Матвеевку. Ведь она также была подключена к центральному отоплению, и все нормально. У нас Первомайск, Очаков перешли на индивидуальное отопление», — отметил он.

Разрабатывать и принимать стратегию, по его словам, нужно в срочном режиме.

«Это надо делать срочно и уже. Потому что сегодня мы видим абсолютную неэффективность власти. Мы видим, что, кроме как давить со стороны граждан, не получится, потому что власть сегодня имитирует действия. Точно также как идет имитация «Теплого дома», на это выделяются большие деньги, а теплее никому не стало, точно также как идет имитация борьбы с мусором, а реально чище не стало. Поэтому нам нужны стратегия, четкое понимание. И тогда все расходы, которые есть в бюджете, мы понимаем, они ложатся в стратегию либо это просто повод выделить деньги на понятную схему, на которой чиновник может отмыть и заработать», — резюмировал депутат областного совета.

Напомним, вчера, 3 февраля, в Вознесенске жители города перекрыли трассу на Киев, протестуя против платёжек за транспортировку газа и тарифов на него.

В свою очередь, депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.

Также ранее жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.