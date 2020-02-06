Николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына выступил с трибуны сессии Николаевского горсовета и призвал руководство страны прекратить давление на предприятие и не мешать в его развитии.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

По словам Василия Капацыны, арест завода привел к тому, что «Океан» может окончательно прекратить свою работу, а 700 сотрудников останутся без работы.

— В декабре 2018 года у Николаева возникла возможность возродить кораблестроение. На заводе сегодня работает 700 человек, а фонд заработной платы составляет 12 миллионов гривен. А эти деньги нужно заработать, нужно загрузить завод. За прошедший год нам многое удалось сделать. Я напомню, что с 2012 по 2018 года завод «Океан» был в полумертвом состоянии. Я приобрел этот завод законно. Я и моя команда взяли на себя тяжелейший крест, это очень сложно, но мы поставили перед собой задачу восстановить завод. Николаевский судостроительный завод сложно восстановить, ЧСЗ это наша история. Мы же смогли возродить завод, привлекли 6 иностранных контрактов. Мы вышли на сотрудничество с государственным концерном в Италии. Есть, о чем говорить, мы заложили хороший фундамент. Но, завод арестовали. Самое главное в нашем веке не газ, не нефть, не финансовой ресурс определяет ситуацию, а репутация! К сожалению, репутации славного имени «Океан» нанесен удар. Это все ставит под сомнение возможность существования этого завода. Никто не будет иметь отношения с предприятием, у которого есть уголовные дела и криминальные истории, – сказал Василий Капацына.

Он также отметил, что сегодня ряд заказчиков отказались от услуг завода.

— Сегодня, из 6 контрактов, мы работаем только с одним, два снялись, остальные приостановились. Что будет завтра? Как мне смотреть в лица 700 николаевцам, которых я вернул с верфей Румынии и Польши. Я не знаю, как сегодня мне сделать завод Океан судостроительным, ужасный удар по репутации. Я в Киеве с нашими потенциальными партнерами провел переговоры и мне нужно было на колени ставать, я не знаю, что им говорить. Кто будет иметь дело с компанией у которой такая ситуация? Самое ужасное, что я гражданин Украины трижды обращался к генеральному прокурору (Руслану Рябошапке, – прим.), просил выслушать меня, говорил, что его обманули, что прокуроры стали на путь уничтожения завода и никакой реакции. Может сегодня ваше обращение как-то повлияет на ситуацию, повлияет на наших заказчиков, – добавил он.

Василий Капацына также обратился к руководству страны с просьбой не мешать ему развивать завод и не оказывать никакой «помощи».

— Сегодня президент с костюма выпадает, вылетает, рассказывает про инвестиционных нянь. Слушайте, к этому можно по-разному относиться. Нам не нужны няни! На заводе Океан не нужны няни! Мы сильные люди, мы способны поднять завод и гордиться, что мы город корабелов. Но, к сожалению, я не могу никуда достучаться, – призвал Василий Капацына.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия.

Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять на личный контроль вопрос с арестом завода «Океан».