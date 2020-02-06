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Визит Президента Владимира Зеленского в Оман был направлен на «поддержку положительной динамики» в отношениях между странами. При этом последний контакт между Украиной и Оманом на высшем уровне состоялся в феврале 2010 года в ходе официального визита в Султанат министра иностранных дел Украины.
Такой ответ дало МИД на запрос депутатов «Европейской Солидарности», сообщила Иванна Климпуш-Цицнадзе в Facebook.
«Как и обещали, мы с коллегами из» Европейской Солидарности «прислали депутатские запросы на имя руководителей Офиса президента и МИД относительно деталей» визита «Владимира Зеленского в Оман. От ОПУ ответа так и не дождались, сроки ответа истекли», — написала она.
Иванна Климпуш-Цицнадзе отметила, что, судя по ответу МИД, отношения с Оманом — не самый главный внешнеполитический приоритет для Украины.
«И ни слова о статусе и цели этого визита, составе делегации, сроках командировки, или потраченых деньгах налогоплательщиков на этот визит тысячелетия. Вдруг кто-то не понимает — это открытость и народовластие. Не путать с режимом Порошенко», — добавила депутат.
Напомним, утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там он отдыхал на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.
После появления в СМИ данной информации, в Офисе Президента сообщили, что поездка была рабочей.
8 января Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.
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Визит Президента Владимира Зеленского в Оман был направлен на «поддержку положительной динамики» в отношениях между странами. При этом последний контакт между Украиной и Оманом на высшем уровне состоялся в феврале 2010 года в ходе официального визита в Султанат министра иностранных дел Украины.
Такой ответ дало МИД на запрос депутатов «Европейской Солидарности», сообщила Иванна Климпуш-Цицнадзе в Facebook.
«Как и обещали, мы с коллегами из» Европейской Солидарности «прислали депутатские запросы на имя руководителей Офиса президента и МИД относительно деталей» визита «Владимира Зеленского в Оман. От ОПУ ответа так и не дождались, сроки ответа истекли», — написала она.
Иванна Климпуш-Цицнадзе отметила, что, судя по ответу МИД, отношения с Оманом — не самый главный внешнеполитический приоритет для Украины.
«И ни слова о статусе и цели этого визита, составе делегации, сроках командировки, или потраченых деньгах налогоплательщиков на этот визит тысячелетия. Вдруг кто-то не понимает — это открытость и народовластие. Не путать с режимом Порошенко», — добавила депутат.
Напомним, утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там он отдыхал на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.
После появления в СМИ данной информации, в Офисе Президента сообщили, что поездка была рабочей.
8 января Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.