Визит Президента Владимира Зеленского в Оман был направлен на «поддержку положительной динамики» в отношениях между странами. При этом последний контакт между Украиной и Оманом на высшем уровне состоялся в феврале 2010 года в ходе официального визита в Султанат министра иностранных дел Украины.

Такой ответ дало МИД на запрос депутатов «Европейской Солидарности», сообщила Иванна Климпуш-Цицнадзе в Facebook.

«Как и обещали, мы с коллегами из» Европейской Солидарности «прислали депутатские запросы на имя руководителей Офиса президента и МИД относительно деталей» визита «Владимира Зеленского в Оман. От ОПУ ответа так и не дождались, сроки ответа истекли», — написала она.

Иванна Климпуш-Цицнадзе отметила, что, судя по ответу МИД, отношения с Оманом — не самый главный внешнеполитический приоритет для Украины.

«И ни слова о статусе и цели этого визита, составе делегации, сроках командировки, или потраченых деньгах налогоплательщиков на этот визит тысячелетия. Вдруг кто-то не понимает — это открытость и народовластие. Не путать с режимом Порошенко», — добавила депутат.

Напомним, утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там он отдыхал на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската.

После появления в СМИ данной информации, в Офисе Президента сообщили, что поездка была рабочей.

8 января Владимир Зеленский прервал визит в Оман из-за крушения самолета МАУ рейса Тегеран-Киев.