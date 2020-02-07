Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада продолжила рассмотрение закона об открытом рынке земель № 2178-10.

Видео трансляции опубликовал канал «НАШ».

Депутаты продолжают рассмотрение законопроекта, всего к закону есть есть 4018 правок.

Напомним, что вчерашнее вечерне заседание Верховная Рады закрылось в 19:30 так и не проголосовав за закон о рынке земли: за день парламент успел рассмотреть 184 правки ко второму чтению законопроекта.