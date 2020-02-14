|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:59
|Заход солнца:
|17:13
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
Офис Президента Украины подаёт в суд на программу «Схемы», из-за сюжете о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
Об этом сообщает Офис Президента в Telegram.
Как известно, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик вроде бы прилетел тем же чартерным самолетом, которым Зеленский возвращался в Киев. В то же время о встрече Патрушева и Зеленского журналисты не утверждали, поскольку об этом им сообщил только один источник.
У Владимира Зеленского отмечают, что информация, изложенная в сюжете программы «Схемы» о встрече Президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности, а президент никогда в жизни не встречался, не разговаривал и не общался с Николаем Патрушевым.
— Офис Президента Украины ждет от программы «Схемы» опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся суд с иском, в котором требуем опровержений и извинений, - говорится в сообщении.
В ОП сообщают, что обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из тайных «источников», расцениваются как откровенная манипуляция общественным мнением.
Ранее также стало известно, что поездка президента Владимира Зеленского в Оман была частной и не имела официального статуса.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Офис Президента Украины подаёт в суд на программу «Схемы», из-за сюжете о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
Об этом сообщает Офис Президента в Telegram.
Как известно, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик вроде бы прилетел тем же чартерным самолетом, которым Зеленский возвращался в Киев. В то же время о встрече Патрушева и Зеленского журналисты не утверждали, поскольку об этом им сообщил только один источник.
У Владимира Зеленского отмечают, что информация, изложенная в сюжете программы «Схемы» о встрече Президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности, а президент никогда в жизни не встречался, не разговаривал и не общался с Николаем Патрушевым.
— Офис Президента Украины ждет от программы «Схемы» опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся суд с иском, в котором требуем опровержений и извинений, - говорится в сообщении.
В ОП сообщают, что обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из тайных «источников», расцениваются как откровенная манипуляция общественным мнением.
Ранее также стало известно, что поездка президента Владимира Зеленского в Оман была частной и не имела официального статуса.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.