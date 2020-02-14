Офис Президента Украины подаёт в суд на программу «Схемы», из-за сюжете о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Об этом сообщает Офис Президента в Telegram.

Как известно, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик вроде бы прилетел тем же чартерным самолетом, которым Зеленский возвращался в Киев. В то же время о встрече Патрушева и Зеленского журналисты не утверждали, поскольку об этом им сообщил только один источник.

У Владимира Зеленского отмечают, что информация, изложенная в сюжете программы «Схемы» о встрече Президента Украины с высокопоставленным чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности, а президент никогда в жизни не встречался, не разговаривал и не общался с Николаем Патрушевым.

— Офис Президента Украины ждет от программы «Схемы» опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся суд с иском, в котором требуем опровержений и извинений, - говорится в сообщении.

В ОП сообщают, что обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из тайных «источников», расцениваются как откровенная манипуляция общественным мнением.