|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:59
|Заход солнца:
|17:13
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.24 грн
|26.74 грн
Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку декларации президента Владимира Зеленского в связи с его поездкой в Оман.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и разместил копию ответа антикоррупционного ведомстве на его запрос в Facebook.
— НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее Богдан (Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, – прим.) сообщил, что эта поездка была неофициальное и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что же, будем ждать новостей, — написал он.
Как известно, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик вроде бы прилетел тем же чартерным самолетом, которым Зеленский возвращался в Киев. В то же время о встрече Патрушева и Зеленского журналисты не утверждали, поскольку об этом им сообщил только один источник.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.
Помимо этого, Офис Президента Украины подаёт в суд на программу «Схемы», из-за сюжете о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку декларации президента Владимира Зеленского в связи с его поездкой в Оман.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и разместил копию ответа антикоррупционного ведомстве на его запрос в Facebook.
— НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее Богдан (Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, – прим.) сообщил, что эта поездка была неофициальное и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что же, будем ждать новостей, — написал он.
Как известно, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик вроде бы прилетел тем же чартерным самолетом, которым Зеленский возвращался в Киев. В то же время о встрече Патрушева и Зеленского журналисты не утверждали, поскольку об этом им сообщил только один источник.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.
Помимо этого, Офис Президента Украины подаёт в суд на программу «Схемы», из-за сюжете о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.