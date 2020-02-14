Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку декларации президента Владимира Зеленского в связи с его поездкой в Оман.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и разместил копию ответа антикоррупционного ведомстве на его запрос в Facebook.

— НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее Богдан (Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, – прим.) сообщил, что эта поездка была неофициальное и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что же, будем ждать новостей, — написал он.

Как известно, ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет, в котором утверждают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Российский политик вроде бы прилетел тем же чартерным самолетом, которым Зеленский возвращался в Киев. В то же время о встрече Патрушева и Зеленского журналисты не утверждали, поскольку об этом им сообщил только один источник.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.

Помимо этого, Офис Президента Украины подаёт в суд на программу «Схемы», из-за сюжете о поездке Владимира Зеленского в Оман и встрече с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.