Депутаты Николаевского городского совета считают, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко занимается растратой бюджетных средств и заявили, что проведут проверку на предприятии.

Об этом шла речь сегодня, 20 февраля в ходе заседания сессии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Стоит отметить, что обсуждение работы директора «Николаевэлектротранса» Владимира Евтушенко возникло после голосования за выделение предприятию 10 миллионов гривен финансовой помощи.

В частности, депутат Николаевского горсовета от фракции «Наш край» Вячеслав Карцев указал на покупку Владимиром Евтушенко новой машины, выделение 400 тысяч гривен на охрану коммунального предприятия, а также ремонты помещений «Николаевэлектротранса» в то время, как предприятие является убыточным.

— В интересах дела наша фракция проголосовала единогласно за выделение 10 миллионов нашему коммунальному предприятию, но как-то без обсуждения получилось. На протяжении почти двух лет наше очередное предприятие подсело на толстую, жирную, бюджетную иглу. Мы видим то по итогам 2019 года. Этому коммунальному предприятию было выделено под 100 миллионов гривен. Мне очень непонятна хозяйственная работа Евтушенко (директор «Николаевэлектротранса», - прим.) на предприятии. Непонятна новая покупка автомобиляCHEVROLETNIVA, 400 тысяч гривен на охрану предприятия и то, что подняли на пятый раз цены за проезд до 5 гривен тоже ударило по карману людей. Мне непонятны покупка мебели, ремонты актовых залов, столовых, кабинетов. Дело не в кредите ЕБРР, которым кто-то прикрывается. Надо этот вопрос решать, потому что 10 миллионов в феврале и пошло-поехало до октября будет тоже под 100 миллионов, - сказал Вячеслав Карцев.

В свою очередь Владимир Евтушенко объяснил озвученные расходы предприятия и добавил, что за время занимаемой должности «копейки лишней не потратил».

— Смотрите, 111 миллионов гривен в прошлом году составил фонд заработной платы работников предприятия, 38 миллионов гривен составила оплата электроэнергии. Дальше считает содержание предприятия - то, что мы зарабатываем с продажи билетов. Порядка 25-27 миллионов было потрачено на содержание предприятия. Ремонты актовых зал, помещений - их просто нельзя там не делать. Там крыши текут. Это все деньги, деньги, деньги. По поводу охранной фирмы, так она не превышает зарплату тех 400 охранников. Я ничего не нарушил и копейки нигде лишней не потратил, - сказал Владимир Евтушенко.

Также депутат горсовета Олег Солтыс попросил мэра Николаева Александра Сенкевича найти человека нового человека на должность директора КП «Николаевэлектротранс» и согласовать это назначение с Министерством инфраструктуры Украины.

— Коммунальное предприятие - это стратегический объект и уже больше года оно живет с исполняющим обязанности директора. Неужели у нас в Николаеве нет достойного человека, который может быть директором? Я Вас (мэра Николаева, Александра Сенкевича, - прим.) прошу, примите для себя решение и найдите того человека, который мог бы возглавить предприятие при условии согласования с Министерством инфраструктуры Украины, - сказал Олег Солтыс.

Владимир Евтушенко добавил, что за время работы исполняющим обязанности директора «Николаевэлектротранса», он добросовестно исполнял все поставленные перед ним задачи.

— С того момента, как я пришел на работу постоянно идут атаки. Там есть конфликт интересов других депутатов. Постоянно эта мышиная возня. Вам не стыдно? Я честно и добросовестно делаю свою работу. Упрекаете меня в чем-то, хоть в чем-то. Все задачи, которые передо мной ставит мэр Николаева - я выполняю, - сказал Владимир Евтушенко.

Глава фракции «Оппозиционный блок» в горсовете Игорь Дятлов предложил депутатам собраться и провести выездное заседание сессии на «Николаевэлектротранс», на котором можно будет оценить состояние предприятия и определить дальнейшие действия.

— Мы уже не первый раз на сессии горсовета слышим жуткие факты о работе «Николаевэлектротранса» и, конечно, те факты, которые озвучили депутаты - шокируют.Давайте пойдем на такой нестандартный шаг и, возможно, проведем или выездное заседание сессии на предприятии или просто соберем желающих депутатов городского совета, возьмем средства массовой информации и своими глазами увидим, действительно ли там есть воровство, действительно ли там за эти годы ничего не было сделано. Если мы там увидим гуляющих голодных собак, вместо людей и заработной платы, то я буду в лице первых, кто будет настаивать на том, что руководство предприятия должно уйти в отставку, - сказал Игорь Дятлов.

В частности, депутат горсовета от фракции «Наш край» Сергей Кантор поддержал такое предложение и добавил, что таким образом депутатский корпус будет «понимать цену проблемы».

— Я не большой друг Евтушенко. Я стараюсь по-делу и справедливости судить. Если мы хотим решать проблему трамвайно-толлейбуного депо, то давайте ее решать. Мне нравиться предложения депутата Дятлова. Давайте поедем, посмотрим, все сложим и потом будем понимать цену проблемы, - сказал Сергей Кантор.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.

Ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.