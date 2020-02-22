В Первомайске на акции по поводу состояния дорог депутат горсовета от БПП, отец нардепа от «Слуги народа» Максима Дырдина Евгений Дырдин заявил, что жители хотят, чтобы губернатора Александра Стадника сменили, так как он их не слышит.

Об этом сообщает издание Мой Город.

На акции Евгений Дырдин напомнил, что жители Новоодесского района перекрывали дорогу, но это не принесло результатов – глава ОГА Александр Стадник к ним так и не вышел, а также не пришел на обещанную встречу на следующий день.

Дырдин также сказал, что люди требуют сменить Александра Стадника. А его собеседники согласились, что нужно обращаться к президенту.

— Что это дало (перекрытие – прим.)? Стадник обещал прийти, Герсаку, это руководитель СБУ в Николаевской области, что он выйдет к людям. Но он же не вышел. Почему? Почему, его назначили в сентябре 2019 года, но он не побывал в Первомайске? Народ требует сменить губернатора. Он к людям не выходит, выгоняет прессу, – отметил Евгений Дырдин.

Напомним, сегодня, 22 февраля, жители Первомайска вышли на акцию протеста из-за состояния дорог в городе и районе.