Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в очередной раз не пришел на встречу с жителями села Константиновка.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, на в телефонном разговоре с начальником управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталием Герсаком, глава ОГА Александр Стадник сообщил, что готов встретиться с жителями села в пятницу утром в 9:00 в здании облгосадминистрации.

Однако, на сегодняшнюю встречу вместо губернатора Александра Стадника к жителям села пришла его заместитель Татьяна Стахевич, которая рассказала, что центром объединенной территориальной громады определено село Гурьевка и альтернативных вариантов нет.

— Это не первое наше собрание. Мы с вами по этому вопросу собираемся уже 3 или 4 раз. Хочу сказать, что Николаевская облгосадминистрация, в соответствии с своими законодательными функциями, подала к Минрегиону и Кабмину Перспективный план области в соответствии с методикой действующего законодательства. Что касается именно вашей ОТГ. Я хочу вам напомнить, что еще в августе 2019 года Николаевская ОГА рассмотрела все документы относительно определения центра вашей ОТГ. В августе 2019 года было определено центром ОТГ Гурьевку, которая соответствует абсолютно всем критериям. Ваше мнение мы слышали, но оно не соответствует нормам действующего законодательства, - сказала Татьяна Стахевич.

В свою очередь жители села поинтересовались, будет ли на встрече присутствовать Александр Стадник. Татьяна Стахевич ответила, что глава ОГА не придет на сегодняшнюю встречу, так как уже общался с ними по данному вопросу.

— А Александра Васильевича (Стадника, - при.) не будет?, - спросили жители села. — Нет, Александра Васильевича не будет, - ответила Стахевич. — Нам же назначили встречу с ним, - добавили жители. — Кто вам назначил?, - спросила Стахевич. — Он вчера пообещал, что встретиться с нами. Наши требования были такие, что б мы сегодня с ним встретились. Зачем он нам обещал?, - возмутились люди. — Александр Васильевич уже встречался с вами по этому поводу. Вы уже в который раз приезжаете, высказываете свое мнение, голосуете - мы о вашем мнении знаем, - ответила Стахевич. — Какой смысл в объединении? Это делается для людей или для вас? Или для этого человека (указывает рукой на депутата Николаевского областного совета Федора Барну, - прим.)? Вы собрали нас сегодня здесь, чтобы столкнуть лбами. Мы живем в соседних селах. Обещали, что будет глава ОГА, его нет, а мы хотели с ним поговорить, - сказал житель села.

В итоге жители села не захотели продолжать общение Татьяной Стахевич и покинули зал заседания.

Стоит отметить, что в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Напомним, что в четверг утром, 20 февраля около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Акция протеста жителей села на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское» длилась несколько часов, люди требовали, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым блокировали движение по трассе национального значения.

Селяне были возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.