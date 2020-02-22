Житель Первомайска Юрий Петроченко выступил перед митингующими, которые требуют встречи с главой Николаевской ОГА Александром Стадником, заявив, что области не нужен губернатор, который прячется от проблем местного населения.

Видео с заявлением активиста в своем Telegram-канале опубликовал журналист Николай Попов.

Выступая со сцены, активист Юрий Петроченко напомнил о ситуации с протестом жителей сел Новоодесского района, проблему которых уже неоднократно игнорирует Александр Стадник.

Как известно, 20 февраля селяне перекрыли трассу национального значения Н-24, требуя приезда главы Николаевской ОГА, который обещал им предложить Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Решить ситуацию смог начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак, который приехал к протестующим и в телефонном разговоре с губернатором договорился о совместной встрече в пятницу утром в 9:00 в здании ОГА.

Однако на эту встречу Александр Стадник принял решение не приходить.

В свою очередь, Юрий Петроченко сказал, что Александр Стадник боится общения с людьми, потому избегает всевозможных встреч с ними.

— Он боится. От своего имени скажу: нахрен нам такой губернатор? Зачем он нужен, если он боится своих людей? Для чего, скажите? Он область игнорирует, не только нас, Первомайск. Кругом, куда его приглашают, он прячется. Начальник СБУ говорит: «Я ему звоню», Людмила Григорьевна (мэр города Первомайск, - прим.) ему звонит — не могут до него дозвониться. Как это так, что руководитель СБУ не может ему дозвониться? Он что, в запой уходит? – заявил Юрий Петроченко.

Напомним, в субботу, 22 февраля, жители Первомайска вышли на акцию протеста из-за состояния дорог в городе и районе.

В ходе акции протеста горожане перекрыли дорогу Р-06 «Ульяновка-Киев», требуя срочного приезда главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Отметим, что на акции по поводу состояния дорог депутат горсовета от БПП, отец нардепа от «Слуги народа» Максима Дырдина Евгений Дырдин заявил, что жители хотят, чтобы губернатора Александра Стадника сменили, так как он их не слышит.