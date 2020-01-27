В связи с повышением уровня заболеваемости на грипп и ГРВИ, школьников отправляют на карантин уже как минимум в восьми областях Украины.

Об этом сообщает Громадське.

В Донецкой области в 59 школах полностью остановлено обучение, в 9 школах - частично. Полностью закрыли на карантин школы в Доброполье, Покровске, Селидово, Мирнограде, Новогродовке, Лимане и Мангушском районе. Частично - в Мариуполе и Краматорске.

При этом в Донецкой ОГА отметили, что уровень заболеваемости по области на 5% ниже всеукраинского.

В Сумской области обучение временно остановили в 15 школах области. Эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недрыгайловском, Сумском, Тростянецком районах и в городах Сумы и Лебедин.

В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах.

В Волынской области в семи школах остановили обучение. На карантин отправили учеников школ Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов.

В Ровенской области обучение остановили в 39 школах и двух детских садах. За прошедшую неделю в области на 48% выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ).

В Бердянске Запорожской области с 25 по 31 января закрыли на карантин все школы и внешкольные учреждения. Также обучение остановили в 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья.

В Житомире и Кропивницком учебный процесс в школах и детсадах прерван в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Кропивницком профилактические каникулы начались 18 января и продлятся до 4 февраля.

Как сообщалось, в Одессе с 28 января на две недели на карантин закрывают все школы города. В детских садах группы будут закрывать, если количество больных детей превысит 20%. В городском совете отметили, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе увеличился на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей. Так, за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5618 одесситов, из которых 74% дети до 17 лет.

Напомним, с 23 января в Николаевской общеобразовательной школе I-III ступеней №1 имени Олега Ольжича временно приостановлен образовательный процесс.