Начиная с 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский на брифинге во вторник 28 января.

По его словам, известно, что перевозчик прекращает «единую прямую связь с Китаем», пока «ситуация не изменится».

«С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения», — сказал Андрей Скипальский.

Ранее сообщалось, что после зимних каникул в Николаевский кораблестроительный университет имени адмирала Макарова вернулись минимум десять китайских студентов. В университете комментировать это отказались.

Напомним, что во Львове экстренно госпитализировали украинского студента, вернувшегося из Китая, с признаками возможного заражения коронавирусом 2019 nCoV.

Также сообщалось, что коронавирус нового типа 2019-nCoV добрался в Германию. А количество смертей в Китае превысило сотню.