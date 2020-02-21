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Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что из-за аварийности дорог по улицам Новозаводская и Турбинная будет закрыт проезд для авто.
Об этом шла речь на совещании в Администрации Николаевского морпорта, передаёт НикВести.
Начальник патрульной полиции рассказал, что документы для закрытия этих улиц уже готовы и они могут быть закрыты уже с понедельника в связи с непроезжаемостью.
— Также прошу мэрию поддержать меня в том, чтобы закрыть Новозаводскую (и Турбинную - прим). Материалы готовы, в понедельник я передам на Департамент ЖКХ предписание о закрытии в связи с аварийностью этой дороги. Не вижу смысла, потому что все едут всё равно через Космонавтов, а там нельзя проехать. Давайте мы его закроем и сделаем схему объезда. Вопрос нет. В понедельник будут (документы - прим.) — Новозаводская и Турбинная будут закрыты в связи с непроезжаемостью, - заявил Виталий Данила.
Напомним, что Патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия.
16 февраля жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.
В понедельник, 17 февраля, заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.
Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что из-за аварийности дорог по улицам Новозаводская и Турбинная будет закрыт проезд для авто.
Об этом шла речь на совещании в Администрации Николаевского морпорта, передаёт НикВести.
Начальник патрульной полиции рассказал, что документы для закрытия этих улиц уже готовы и они могут быть закрыты уже с понедельника в связи с непроезжаемостью.
— Также прошу мэрию поддержать меня в том, чтобы закрыть Новозаводскую (и Турбинную - прим). Материалы готовы, в понедельник я передам на Департамент ЖКХ предписание о закрытии в связи с аварийностью этой дороги. Не вижу смысла, потому что все едут всё равно через Космонавтов, а там нельзя проехать. Давайте мы его закроем и сделаем схему объезда. Вопрос нет. В понедельник будут (документы - прим.) — Новозаводская и Турбинная будут закрыты в связи с непроезжаемостью, - заявил Виталий Данила.
Напомним, что Патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия.
16 февраля жители Николаева на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожной в Ингульском районе перекрыли движение для всех грузовиков, которые направляются в порт. Жители возмущены тем, что грузовые автомобили ежедневно проходят по этому маршруту, шумят, поднимают пыль и разрушают дорогу.
В понедельник, 17 февраля, заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил, что решение исполнительного комитета о введении ряда ограничений для въезда большегрузного транспорта в город никем не исполняется.