Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила заявил, что из-за аварийности дорог по улицам Новозаводская и Турбинная будет закрыт проезд для авто.

Об этом шла речь на совещании в Администрации Николаевского морпорта, передаёт НикВести.

Начальник патрульной полиции рассказал, что документы для закрытия этих улиц уже готовы и они могут быть закрыты уже с понедельника в связи с непроезжаемостью.

— Также прошу мэрию поддержать меня в том, чтобы закрыть Новозаводскую (и Турбинную - прим). Материалы готовы, в понедельник я передам на Департамент ЖКХ предписание о закрытии в связи с аварийностью этой дороги. Не вижу смысла, потому что все едут всё равно через Космонавтов, а там нельзя проехать. Давайте мы его закроем и сделаем схему объезда. Вопрос нет. В понедельник будут (документы - прим.) — Новозаводская и Турбинная будут закрыты в связи с непроезжаемостью, - заявил Виталий Данила.

Напомним, что Патрульная полиция Николаева инициировала закрытие улиц Новозаводской и Турбинной для проезда транспортных средств из-за аварийного состояния дорожного покрытия.