Медицинский центр в Новых Санжарах был выбран Минздравом для размещения эвакуированных из Китая украинцев, поскольку является санаторием, а не больницей.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Полтавского областного совета, пишут «Новости Полтавщины».

Он отметил, что поскольку эвакуированные люди здоровы, их нужно было поместить именно на обсервацию, а не на карантин. Поэтому их не повезли в столичную «Феофанию».

Медицинский центр «Новые Санжары» был выбран еще и потому, что все столичные госпитали Министерства здравоохранения и Национальной гвардии лечат бойцов, раненых на Донбассе. Ляшко отметил, что было бы неправильно вывозить оттуда больных, нуждающихся в помощи.

— Эвакуировать госпитали, выселять из них людей, которым нужна медицинская помощь, — неправильно. Когда выбиралось учреждение, оценивалась большое количество индикаторов, показателей. Поэтому выбрали именно это учреждение, которое не так заполнено, — пояснил Виктор Ляшко.

Заместитель главы Минздрава отметил, что в Украине — эпидемия ОРВИ. Поэтому Украина не может себе позволить располагать здоровых людей в больницах и закрывать их для других посетителей.

Он также высказал мнение по поводу протестов в Новых Санжарах.

— Перед тем, как проводить эвакуацию, Украина оценила опыт 17 стран, которые эвакуировали своих граждан. То, что происходит в нашей стране по приему здоровых людей с зоны карантина, вызывает по меньшей мере недоумение. Думаю, что ни у одной страны мира такой картинки не было. Есть ли в этом наша вина? Есть. И правительства, и Министерства здравоохранения. Почему так происходило — будем оценивать в дальнейшем и принимать соответствующие, в том числе и управленческие, решения, — сказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах, где на обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы.

Напомним, с ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии. В результате стычек в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные украинцы из Китая, пострадали 9 полицейских и одно гражданское лицо. Полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») и части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).