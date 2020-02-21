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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты в Новых Санжарах были орагнизованы некими людьми. По его словам, эти же лица устраивали митинги под Верховной Радой и Офисом Президента против открытия рынка земли.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
— Я понимаю, что у некоторой части населения возникло беспокойство. Мы знаем, что кое-кто сознательно сеял панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и организаторы будут нести ответственность, — сказал он.
Владимир Зеленский отметил, что люди, организовавшие беспорядки, — известные миру «вирусологи в спортивных костюмах». По словам главы государства, эти же люди организовывали митинги аграриев под Верховной Радой против открытия рынка земли.
Также в своем обращении он осудил поведение митингующих, акцентировав внимание на том, что эвакуированные украинцы здоровы и являются «фактически детьми».
— Среди граждан, которые вернулись, есть люди 1992, 1995, 1997 годов рождения. Это фактически дети. Есть восьмилетний мальчик. Это наши украинцы. Не прокаженные, не больные чумой, не с рогами и копытами, а обычные нормальные люди. Они прошли предварительное обследование и были допущены в самолет. Они точно ждали другого прием на своей, как им казалось, родной земли, — сказал Владимир Зеленский.
Также Президент поприветствовал украинцев, которых вернули домой, и поблагодарил экипаж самолета.
— Мы рады, что вы дома. Мы желаем вам крепкого здоровья и искренне верим, что в ближайшие недели вы сможете вернуться к своим родным и близким. Я также хочу поблагодарить экипаж самолета, который осуществил эвакуацию. Журналистам, которые сопровождали группу. Работникам министерств и всем остальным, кто каждый день прилагал усилия для возвращения украинцев домой. Я благодарен и абсолютному большинству нашего общества за слова поддержки и готовность помочь всем украинцам, которые вернулись из Уханя.
Ранее в МОЗ рассказали, почему разместили эвакуированных украинцев в Новых Санжарах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты в Новых Санжарах были орагнизованы некими людьми. По его словам, эти же лица устраивали митинги под Верховной Радой и Офисом Президента против открытия рынка земли.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
— Я понимаю, что у некоторой части населения возникло беспокойство. Мы знаем, что кое-кто сознательно сеял панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и организаторы будут нести ответственность, — сказал он.
Владимир Зеленский отметил, что люди, организовавшие беспорядки, — известные миру «вирусологи в спортивных костюмах». По словам главы государства, эти же люди организовывали митинги аграриев под Верховной Радой против открытия рынка земли.
Также в своем обращении он осудил поведение митингующих, акцентировав внимание на том, что эвакуированные украинцы здоровы и являются «фактически детьми».
— Среди граждан, которые вернулись, есть люди 1992, 1995, 1997 годов рождения. Это фактически дети. Есть восьмилетний мальчик. Это наши украинцы. Не прокаженные, не больные чумой, не с рогами и копытами, а обычные нормальные люди. Они прошли предварительное обследование и были допущены в самолет. Они точно ждали другого прием на своей, как им казалось, родной земли, — сказал Владимир Зеленский.
Также Президент поприветствовал украинцев, которых вернули домой, и поблагодарил экипаж самолета.
— Мы рады, что вы дома. Мы желаем вам крепкого здоровья и искренне верим, что в ближайшие недели вы сможете вернуться к своим родным и близким. Я также хочу поблагодарить экипаж самолета, который осуществил эвакуацию. Журналистам, которые сопровождали группу. Работникам министерств и всем остальным, кто каждый день прилагал усилия для возвращения украинцев домой. Я благодарен и абсолютному большинству нашего общества за слова поддержки и готовность помочь всем украинцам, которые вернулись из Уханя.
Ранее в МОЗ рассказали, почему разместили эвакуированных украинцев в Новых Санжарах