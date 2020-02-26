Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что после отключения 36 котельных в городе в следствии непогоды вчера вечером их все запустили, а потребители были подключены к теплосети.

Об этом он рассказал во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.

Мэр отметил, что из-за сложных погодных условий в Николаеве произошло 5 прорывов теплосети, но они были оперативно отремонтированы, а все 36 котельных в городе были запущены.

— По состоянию на вчерашний вечер получил информацию, что у нас были отключены 36 котельных, но вчера к вечеру они были запущены. К вечеру была запущена котельная на Бугском бульваре 9, где была порушена труба дымоотвода и 9 домов были отключены. Вчера на вечер на 17:00 уже подключены все потребители тепла к теплосети. У нас было пять прорывов, 3 мы отремонтировали ещё ночью, 2 утром. Теплом у нас все обеспечены, - рассказал Александр Сенкевич.

Ранее Александр Сенкевич отчитался о последствиях непогоды в Николаеве и об их устранении городскими службами.

Он отметил, что Корабельный район больше других пострадал от падения деревьев, вызванным сильным штормом в городе.

В Николаевской области по состоянию на сегодня от электроснабжения отключены 152 населенных пункта в 13 районах области.