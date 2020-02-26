Николаевский городской голова Александр Сенкевич отчитался о последствиях непогоды в Николаеве и об их устранении городскими службами.

Об этом шла речь сегодня, 26 февраля, во время брифинг мэра Николаева о последствиях непогоды, передаёт корреспондент НикВести.

Городской голова отметил, что сейчас в Николаеве все потребители обеспечены теплом, а трамваи и троллейбусы в городе курсируют по маршрутам без перебоев. Он добавил, что осталось несколько улиц в Большой Коренихе и Матвеевке, где ещё нет электричества, но вскоре эта проблема будет решена.

— Мы ожидали ветер, но не на столько сильный. По состоянию на вчерашний вечер получил информацию, что у нас были отключены 6 котельных, но вчера же все они были запущены. Вчера вечером всех потребителей тепла подключили к теплосети. У нас было пять прорывов, 3 мы отремонтировали ещё ночью, 2 утром. Теплом у нас все обеспечены. Что касается транспорта, еще вчера утром восстановлено движение электротранспорта, троллейбусы и трамваи ездят без перебоев. У нас в Большой Коренихе остаётся 7 улиц без электроэнергии, но «Облэнерго» работает. В Матвеевке у нас 4 улицы были без света вечером, я надеюсь сейчас он будут подключены, - заявил Александр Сенкевич.

Мэр рассказал, что в Николаеве упало 454 дерева, больше всего пострадал Корабельный район, где рухнуло 182 дерева.

— У нас по Заводскому району 150 деревьев упало, сейчас убрано где-то 40%, в Центральном районе 62 дерева и 20 из них вчера было убрано, в Корабельном районе 182 дерева - 102 были убраны, по Ингульскому району 60 деревьев упало и 37 было убрано, - подчеркнул Александр Сенкевич.

Он отметил, что наиболее серьезно пострадало здание дворца культуры «Корабельный», где ветер снёс крышу постройки.

— Больше всего из общественных зданий у нас пострадало здание Корабельного дома культуры. Эта крыша размером почти полторы тысяч метров квадратных была оторвана и снесена, - заявил Александр Сенкевич.

Городской голова рассказал, что вскоре все светофорные объекты также будут восстановлены. Он добавил, что в домах Николаева было разрушено множество крыш.

— У нас большое количество крыш в домах было порушено: у нас школы, садики, учреждения культуры и медицины, где больше всего пострадал родильный дом №3, - подытожил,- напомнил Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что в городе так или иначе пострадало от непогоды 3 моста и два из них уже восстановлены, а ремонт упавшего пешеходного моста может занять около месяца.

— У нас пострадали 3 моста. На Ингульском было нарушено энергоснабжение, оно было восстановлено на следующий день. Пешеходный мост у нас также находится в изувеченном состоянии, но работа с ним будет проходить. Я не могу назвать сроки, но не меньше месяца мы его будем восстанавливать, потому что оторвалось крепление, которое удерживало мост со стороны берега. Мы сейчас обращаемся к 61 заводу (Николаевский судостроительный завод, - прим.), потому что для восстановления моста нужны плавкраны и буксиры и другие специальные техсредства. Ранее, если вы помните, он затапливался, но это не такая большая проблема, впервые он так оторвался, и сейчас будем делать там серьезные мероприятия. Что касается мост по Аляудам, он также был восстановлен, - подытожил Александр Сенкевич.

Отмечается, что ранее мэр отмечал, что за день непогоды в Николаеве было повалено больше 300 деревьев, разрушено 50 крыш жилых домов, 24 крыши в школах и 8 в детских садах, повреждено несколько заборов и светофоров.

Ранее сообщалось, что 24 февраля шквальный ветер повредил 83 кровли зданий в Николаевской области.

Напомним, что на ремонт пешеходного понтонного моста через речку Ингул, который оторвало от берега сильным порывом ветра 24 февраля, понадобится не менее одного месяца.

В Николаевской области по состоянию на сегодня от электроснабжения отключены 152 населенных пункта в 13 районах области.