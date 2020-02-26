В Норвегии, сегодня 26 февраля, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщии в Минздраве страны вирус был зафиксирован у человека, который на прошлой неделе вернулся из Китая и находился с того времени в изоляции. Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.

Вечером 26 февраля в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400.

Отметим, в Германии зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом впервые за последние две недели, общее количество случаев в стране увеличилось до 18.