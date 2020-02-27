Водителя Range Rover, который является участником смертельной аварии с маршрутным такси в центре Николаева, доставили в суд для избрания меры пресечения на каталке.

Об этом сообщает корреспондент НикВсети из зала суда.

Стоит отметить, что сегодня, 27 февраля в Центральном районном суде Николаева избирают меру пресечения водителю Range Rover.

В зал заседания 32-летнего водителя Range Rover доставили на каталке в сопровождении конвоя и медицинских сотрудников.

Как известно, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль Range Rover врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.

В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили водителю Range Rover о подозрении в совершении ДТП.