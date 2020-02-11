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Николаевская спортсменка Полина Зубрич выиграла две дистанции на зимнем Чемпионате Украины по плаванию, который проходил в Харькове с 6 по 8 февраля.
Об этом сообщили в Управлении молодежи и спорта Николаевской ОГА.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Николаевской, Одесской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и других областей Украины.
— Полина Зубрич, спортсменка из города Южноукраинска, кандидат в мастера спорта Украины выиграла дистанции 100 метров на спине (время 1:07:05) и 200 метров на спине (время 2:24:41), - сказано в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 9 февраля, в Николаеве в плавбассейне «Водолей» состоялся 23-й турнир памяти заслуженного тренера Украины Григория Бурлакова.
Ранее, на Международном чемпионате по джиу-джитсу николаевские спортсмены завоевали 6 медалей.
Отметим, что в начале февраля спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.
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Николаевская спортсменка Полина Зубрич выиграла две дистанции на зимнем Чемпионате Украины по плаванию, который проходил в Харькове с 6 по 8 февраля.
Об этом сообщили в Управлении молодежи и спорта Николаевской ОГА.
В соревнованиях принимали участие спортсмены из Николаевской, Одесской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и других областей Украины.
— Полина Зубрич, спортсменка из города Южноукраинска, кандидат в мастера спорта Украины выиграла дистанции 100 метров на спине (время 1:07:05) и 200 метров на спине (время 2:24:41), - сказано в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 9 февраля, в Николаеве в плавбассейне «Водолей» состоялся 23-й турнир памяти заслуженного тренера Украины Григория Бурлакова.
Ранее, на Международном чемпионате по джиу-джитсу николаевские спортсмены завоевали 6 медалей.
Отметим, что в начале февраля спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.