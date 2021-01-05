В конце декабря Кабмин внес изменения в Стратегию развития морских портов Украины до 2038 года.

Как рассказал, министр инфраструктуры Владислав Криклий, принятая еще в 2013 году стратегия устарела и нуждалась в актуализации.

«В долгосрочной перспективе это позволит привлечь около 50 млрд грн частных инвестиций в отрасль и создать около 4,7 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, это позволит стивидорным компаниям достичь объемов переработки грузов в портах на уровне 209-265 млн тонн, на 75% увеличить эффективность использования перегрузочных комплексов и улучшить показатель качества услуг морских портов в соответствии с глобальным индексом конкурентоспособности с 3,9 до более 5», — цитировала тогда пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что внесенные изменения позволят оптимизировать систему управления портовой отраслью, улучшить сервис в морпортах, обеспечить сбалансированное развитие и эффективное использование портовых мощностей.

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии предусматривается, в частности, внедрение модели управления «порт-лендлорд», согласно которой администрация морского порта имеет право предоставлять инвесторам объекты портовой инфраструктуры и земельные участки для строительства, а инвесторы имеют право оперировать построенными терминалами в течение определенного времени, по истечении которого могут или продлить действие договора, либо вернуть земельный участок вместе с терминалом.

Стратегия закрепляет на государственном уровне также другие ключевые направления развития морских портов:

оптимизацию деятельности неприбыльных администраций морских портов путем их объединения по региональному принципу;

разработку механизма участия органов местного самоуправления в процессах планирования развития морских портов с возможностью вхождения в советы морских портов;

внедрение стандартов корпоративного управления в портовой отрасли;

развитие электронных сервисов в морских портах;

внедрение смарт-инфраструктуры, экологически безопасных технологий, направленных на уменьшение вредных выбросов от производственных процессов в портах и получение энергии из альтернативных источников;

внедрение информационной системы «Морское окно» с последующей ее интеграцией с информационными системами контролирующих органов;

интеграцию украинского сегмента с европейской системой SafeSeaNet.

Стратегией также определяются ожидаемые прогнозы относительно функционирования и развития каждого морского порта в части развития перегрузочных мощностей. Кроме этого, документ определяет основные направления развития инфраструктуры морских портов на средне- и долгосрочную перспективу, а также устанавливает предпосылки для гармонизации развития портовой инфраструктуры и подъездных (железнодорожных и автомобильных) путей к морским портам.

Что ждет порт Николаев?

Николаевский морской порт, а также порты Південний, Одесса и Черноморск являются самыми крупными в Украине по объему грузопереработки. В этих портах обслуживается около 87% грузопотока (в основном частными стивидорными компаниями) всех морпортов Украины. Основным преимуществом этих портов, говорится в Стратегии, является наличие глубоководных подходов.

Одним из основных пунктов относительно дальнейшего развития порта Николаева является реорганизация государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» в связи с неведением стивидорной деятельности. Это планируется сделать в течение ближайших 5 - 10 лет.

Вероятно, такие намерения связаны с недавней проверкой Госаудитслужбы, которая заявила о неэффективности и нецелесообразности существования ГП «Николаевский морской торговый порт», который не выполняет свою основную задачу - осуществление стивидорной деятельности, а по сути дублирует административные функции, которые выполняет «Администрация морских портов Украины».

В ноябре 2020 года сообщалось, что управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провело государственный аудит деятельности государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» за период с 1 марта 2018 года по 29 февраля 2020 года. Аудиторы пришли к выводу, что, несмотря на наличие прибыли, фактически с времен реорганизации в июне 2013 году, предприятие не выполняет задач и не достигает цели деятельности, которые определены уставом, а это осуществление перевалки грузов с одного вида транспорта на другой, обслуживание судов, пассажиров и грузов, перевозки грузов и пассажиров на судах, которые принадлежат предприятию, а также для получения прибыли.

В итоге Государственная аудиторская служба рекомендовала министерству инфраструктуры Украины инициировать перед Кабмином вопрос об исключении ГП «Николаевский морской торговый порт» из перечня предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, как такого, который не соответствует критериям стратегически важного объекта. Рекомендовано поручить ГП «Администрация морских портов Украины» исключить ГП «НМТП» из Реестра морских портов Украины.

А также рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего существования госпредприятия, как самостоятельного субъекта хозяйствования, и его ликвидации, определив правонаследником всех прав и обязанностей, государственного имущества и других активов ГП «АМПУ» в лице Администрации Николаевского морского порта.

Кроме того, приоритетными направлениями по реализации государственной стратегии развития порта Николаев является в строительство причальной линии общей длиной 1000 метров,компексный ремонт парка приемно-отправных колий морского порта, реконструкция Бугско-Днепровско-лиманского канала с целью организации круглосуточного двухстороннего движения судов в течение 5 - 10 лет.

На достижение этих целей влияют несколько факторов:

создание альтернативных подъездных автомобильных путей в обход Николаева с обустройством администрацией морского порта Украины накопительной стоянки для грузовых автомобилей

развитие станции Николаев-грузовой

электрификация железнодорожного направления «Долинская - Николаев» со строительством вторых главных колий для повышения пропускной способности направления «Знаменка - Долинская - Николаев»

создание дополнительного железнодорожного въезда в порт

капитальный ремонт и реконструкция участков автомобильных дорог М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» с доведением до 1-й категории в Николаевской области

В долгосрочной перспективе, в течение 25 лет, планируется реконструкция Бугско-Днепровско-лиманского канала с обеспечением проходной осадки судна с грузом до 13,3 метров, а также модернизация и развитие причальной линии для обеспечения полноценного использования глубин на Бугско-Днепровско-лиманском канале

Развитие порта «Ольвия» зависит от строительства объездной дороги

Есть также в этой Стратегии и планы относительно развития еще одного николаевского порта - «Ольвия». Как известно, в прошлом году был проведен конкурс и заключено соглашение о передаче порта в концессию катарской компании «QTerminals» сроком на 35 лет. Министр инфраструктуры Украины в ходе подписания договора заявил, что на первом этапе в проект будет проинвестировано 3,4 миллиарда гривен. Помимо этого, концессионер обязуется ежегодно выплачивать около 80 миллионов гривен на развитие инфраструктуры Николаева.

За счет инвестиционных денег планируется в течение 5 - 10 лет обновление основных фондов государственной стивидорной компании.

На достижение цели влияют несколько факторов:

строительство альтернативных подъездных автомобильных и железнодорожных путей в обход Николаева;

развитие железнодорожной станции Жовтневая;

строительство автомобильного путепровода в Корабельном районе Николаева;

Это значит, что фактически, развитие порта зависит от того, будет ли построена обещанная объездная дорога в Витовском районе Николаевской области, а также строительство новой железнодорожной ветки к порту и тоннеля в Корабельном районе Николаева

Долгосрочная перспектива стратегии - 25 лет - предусматривает развитие свободных перспективных территорий предприятия.

Как известно, в сентябре 2020 года Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год и выделила 300 миллионов гривен на строительство бетонной объездной дороги в Витовском районе и Корабельном районе Николаева. Эти деньги остались в бюджете 2021 года как переходящий объект.

Катерина Середа, НикВести