Недавно в Николаеве произошло событие, на которое граждане не обратили особого внимания, а зря. Оно могло бы дать старт изменениям к лучшему во всем николаевском спорте.
На 10-й сессии городского совета рассматривался подготовленный мной проект решения «О разработке Программы развития футбола в г. Николаеве на 2021–2025 годы» (Программа).
Суть предложения проста: разработку Программы поручить городскому управлению спорта, а департаменту финансов предусмотреть средства на ее финансирование.
Не секрет, что моя инициатива во многом носит декларативный характер. Ну приняли депутаты решение, ну поручили управлению спорта разработать Программу, а дальше что? Ведь решения депутатов давно никто ни во что не ставит…
Но даже этот безобидный проект депутаты не поддержали.
Камнем преткновения, как часто бывает, стал «денежный» вопрос.
«Коллеги» Киселева и Панченко, в один голос потребовали исключить пункт, связанный с финансированием Программы.
Похоже, явно не разобрались в «матчасти».
Дело в том, что целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, направленный на развитие той или иной сферы, при этом, задачи, сроки и ресурсы должны быть увязаны между собой. Любая программа без денег – пустая декларация о намерениях, не более того.
При этом ряд депутатов «уверены» :)) – «программа – это одно, а ее финансирование – это другое»!
В Николаеве десяток принятых программ, в которых мероприятий – на миллиарды! Но без необходимого финансового обеспечения – они фикция!
В результате такого «планирования» появляется возможность управлять городскими ресурсами в ручном режиме, перебрасывая бюджетные средства с одной задачи на другую, а в случае провала всегда под рукой «отмазка» – денег не хватило.
Но вернёмся к проекту Программы развития футбола, отклонённому коллегами. «ЗА» проголосовало всего 25 депутатов из необходимых 28-ми.
Не голосовали: Александр Береза, Дмитрий Иванов, Максим Коваленко, Владимир Топчий и Андрей Янтарь. Против была – Анна Норд, воздержался – Станислав Мартиросов (результаты голосования – ЗДЕСЬ).
Анна Норд и ранее высказывалась против развития футбола, противопоставляя его другим видам спорта.
Могу предположить, неголосовавшие среагировали не на суть предложения, а на его автора: «опять Кантор, опять футбол». Не хочу даже думать, что указание «не голосовать» мог дать сам А.Ф, скорее всего, ребята во время голосования были «заняты» более важными вопросами…
А жаль!
Никто даже не задумался о том, что принятие и реализация Программы позволили бы создать условия для справедливого и эффективного финансирования футбола, поднять его на следующий уровень развития. И главное – повысить роль футбола в пропаганде здорового образа жизни, обеспечении физического и духовного развития горожан, укреплении авторитета города Николаева в Украине и за ее пределами.
Пример разработки и принятия Программы развития футбола (это я Анне Норд и Станиславу Мартиросову) мог бы стать пилотным для других видов спорта.
Но, увы, этого не произошло!
Тем временем машина «освоения» бюджетных средств продолжает «работать», миллионами пожирая наши с вами КРОВНЫЕ!!!
«Машина» знает своё дело. Именно для того, чтобы не останавливать ее «поступательное» движение, в начале «торпедировали» предложенную мной Программу развития футбола, отказавшись ее регистрировать. Затем депутаты не проголосовали за предложение поручить разработку подобной программы профильному управлению спорта…
Пока счет не в пользу футбола.
Что это? Не любовь к Кантору или не любовь к футболу?
В любом случае пострадает футбол. Отсутствие в Николаеве профессиональной команды (а такая перспектива вполне реальна) приведёт к тому, что сотни талантливых мальчишек будут вынуждены «искать счастье» на стороне, а селекционеры из других городов «за дёшево» заберут себе «молодняк» наших детских спортивных школ.
Без перспективы роста – спорт обречён!
А дальше – рост номофобии (патологической зависимости от мобильного телефона), увеличение количества алкоголиков и наркоманов (страшные слова), в больницах очередь из страдающих ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, судорожный поиск бюджетных средств на увеличение койко-мест в городских больницах…
Печальная перспектива, не правда ли?
Недопонимание проблемы ведёт к серьёзным последствиям, решение которых, в первую очередь, ляжет на плечи, городского головы – Александра Сенкевича, добавив ему головной боли к уже имеемой.
Коллеги, отсидеться в кустах, засунув голову в песок, не удастся!
Рано или поздно придётся отвечать на вопрос – нужен ли Николаеву спорт и футбол в частности?
А тысячи болельщиков сполна оценят принятые (или не принятые) депутатским корпусом и мэром решения.
Главное, чтобы не было поздно!
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета
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Відродження справжньої історії МиколаєваСтанислав Мартиросов
Недавно в Николаеве произошло событие, на которое граждане не обратили особого внимания, а зря. Оно могло бы дать старт изменениям к лучшему во всем николаевском спорте.
На 10-й сессии городского совета рассматривался подготовленный мной проект решения «О разработке Программы развития футбола в г. Николаеве на 2021–2025 годы» (Программа).
Суть предложения проста: разработку Программы поручить городскому управлению спорта, а департаменту финансов предусмотреть средства на ее финансирование.
Не секрет, что моя инициатива во многом носит декларативный характер. Ну приняли депутаты решение, ну поручили управлению спорта разработать Программу, а дальше что? Ведь решения депутатов давно никто ни во что не ставит…
Но даже этот безобидный проект депутаты не поддержали.
Камнем преткновения, как часто бывает, стал «денежный» вопрос.
«Коллеги» Киселева и Панченко, в один голос потребовали исключить пункт, связанный с финансированием Программы.
Похоже, явно не разобрались в «матчасти».
Дело в том, что целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, направленный на развитие той или иной сферы, при этом, задачи, сроки и ресурсы должны быть увязаны между собой. Любая программа без денег – пустая декларация о намерениях, не более того.
При этом ряд депутатов «уверены» :)) – «программа – это одно, а ее финансирование – это другое»!
В Николаеве десяток принятых программ, в которых мероприятий – на миллиарды! Но без необходимого финансового обеспечения – они фикция!
В результате такого «планирования» появляется возможность управлять городскими ресурсами в ручном режиме, перебрасывая бюджетные средства с одной задачи на другую, а в случае провала всегда под рукой «отмазка» – денег не хватило.
Но вернёмся к проекту Программы развития футбола, отклонённому коллегами. «ЗА» проголосовало всего 25 депутатов из необходимых 28-ми.
Не голосовали: Александр Береза, Дмитрий Иванов, Максим Коваленко, Владимир Топчий и Андрей Янтарь. Против была – Анна Норд, воздержался – Станислав Мартиросов (результаты голосования – ЗДЕСЬ).
Анна Норд и ранее высказывалась против развития футбола, противопоставляя его другим видам спорта.
Могу предположить, неголосовавшие среагировали не на суть предложения, а на его автора: «опять Кантор, опять футбол». Не хочу даже думать, что указание «не голосовать» мог дать сам А.Ф, скорее всего, ребята во время голосования были «заняты» более важными вопросами…
А жаль!
Никто даже не задумался о том, что принятие и реализация Программы позволили бы создать условия для справедливого и эффективного финансирования футбола, поднять его на следующий уровень развития. И главное – повысить роль футбола в пропаганде здорового образа жизни, обеспечении физического и духовного развития горожан, укреплении авторитета города Николаева в Украине и за ее пределами.
Пример разработки и принятия Программы развития футбола (это я Анне Норд и Станиславу Мартиросову) мог бы стать пилотным для других видов спорта.
Но, увы, этого не произошло!
Тем временем машина «освоения» бюджетных средств продолжает «работать», миллионами пожирая наши с вами КРОВНЫЕ!!!
«Машина» знает своё дело. Именно для того, чтобы не останавливать ее «поступательное» движение, в начале «торпедировали» предложенную мной Программу развития футбола, отказавшись ее регистрировать. Затем депутаты не проголосовали за предложение поручить разработку подобной программы профильному управлению спорта…
Пока счет не в пользу футбола.
Что это? Не любовь к Кантору или не любовь к футболу?
В любом случае пострадает футбол. Отсутствие в Николаеве профессиональной команды (а такая перспектива вполне реальна) приведёт к тому, что сотни талантливых мальчишек будут вынуждены «искать счастье» на стороне, а селекционеры из других городов «за дёшево» заберут себе «молодняк» наших детских спортивных школ.
Без перспективы роста – спорт обречён!
А дальше – рост номофобии (патологической зависимости от мобильного телефона), увеличение количества алкоголиков и наркоманов (страшные слова), в больницах очередь из страдающих ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, судорожный поиск бюджетных средств на увеличение койко-мест в городских больницах…
Печальная перспектива, не правда ли?
Недопонимание проблемы ведёт к серьёзным последствиям, решение которых, в первую очередь, ляжет на плечи, городского головы – Александра Сенкевича, добавив ему головной боли к уже имеемой.
Коллеги, отсидеться в кустах, засунув голову в песок, не удастся!
Рано или поздно придётся отвечать на вопрос – нужен ли Николаеву спорт и футбол в частности?
А тысячи болельщиков сполна оценят принятые (или не принятые) депутатским корпусом и мэром решения.
Главное, чтобы не было поздно!
Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета