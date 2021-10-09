Недавно в Николаеве произошло событие, на которое граждане не обратили особого внимания, а зря. Оно могло бы дать старт изменениям к лучшему во всем николаевском спорте.

На 10-й сессии городского совета рассматривался подготовленный мной проект решения «О разработке Программы развития футбола в г. Николаеве на 2021–2025 годы» (Программа).

Суть предложения проста: разработку Программы поручить городскому управлению спорта, а департаменту финансов предусмотреть средства на ее финансирование.

Не секрет, что моя инициатива во многом носит декларативный характер. Ну приняли депутаты решение, ну поручили управлению спорта разработать Программу, а дальше что? Ведь решения депутатов давно никто ни во что не ставит…

Но даже этот безобидный проект депутаты не поддержали.

Камнем преткновения, как часто бывает, стал «денежный» вопрос.

«Коллеги» Киселева и Панченко, в один голос потребовали исключить пункт, связанный с финансированием Программы.

Похоже, явно не разобрались в «матчасти».

Дело в том, что целевая программа представляет собой комплекс мероприятий, направленный на развитие той или иной сферы, при этом, задачи, сроки и ресурсы должны быть увязаны между собой. Любая программа без денег – пустая декларация о намерениях, не более того.

При этом ряд депутатов «уверены» :)) – «программа – это одно, а ее финансирование – это другое»!

В Николаеве десяток принятых программ, в которых мероприятий – на миллиарды! Но без необходимого финансового обеспечения – они фикция!

В результате такого «планирования» появляется возможность управлять городскими ресурсами в ручном режиме, перебрасывая бюджетные средства с одной задачи на другую, а в случае провала всегда под рукой «отмазка» – денег не хватило.

Но вернёмся к проекту Программы развития футбола, отклонённому коллегами. «ЗА» проголосовало всего 25 депутатов из необходимых 28-ми.

Не голосовали: Александр Береза, Дмитрий Иванов, Максим Коваленко, Владимир Топчий и Андрей Янтарь. Против была – Анна Норд, воздержался – Станислав Мартиросов (результаты голосования – ЗДЕСЬ).