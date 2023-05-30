Умберто Еко сформулював 14 ознак фашизму. Рашизму вдалося поєднати їх усіх.

Верховна Рада ухвалила постанову, в якій визначила політичний режим у Росії як рашистський. Термін «рашизм» до цього активно вживався політиками, науковцями та публіцистами. Найбільш активно – з 2014 року. Постанова українського парламенту стала першим у світі нормативно-правовим актом, у якому фігурує цей термін і його визначення.

Витоки рашизму

Українські законотворці врахували написане Тімоті Снайдером, Енн Еплбаум, Марком Ліповецьким та іншими дослідниками. У постанові сказано, що рашизм – це тоталітарна ідеологія і практика, на формування якої вплинули:

російський шовінізм та імперіалізм (відчуття зверхності до інших народів та впевненість у праві росіян панувати над ними)

радянський тоталітарний режим

німецький націонал-соціалізм (нацизм)

Ознаки рашизму

системні порушення прав і свобод людини

культ сили та мілітаризм культ особи лідера держави

самовозвеличення росіян та заперечення існування інших народів (поширення наративу про «єдиний» чи «братній»народ та Росію як «старшого брата»)

економічний та енергетичний шантаж інших держав

погрози застосування ядерної зброї

поширення серед інших народів російської мови та культури, використання російської православної церкви та медіа для поширення ідеології «русского міра» систематичне порушення територіальної цілісності інших держав, нехтування міжнародним правом створення незаконних збройних формувань на території інших держав, фінансування тероризму

системне скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності

застосування методів терору, геноциду, організація переслідувань за національною, релігійною та іншими ознаками.