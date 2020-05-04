Сможет ли Зеленский защитить нацию?

Более 400 лабораторий США по всему миру проводят эксперименты с вирусами над людьми. Это подтверждено не только журналистами, но и признано официальными властями США.

Несколько таких лабораторий находятся в Украине. Но наши власти не только бездействуют, они делают вид, что ничего не замечают.

И вот появляется сюжет на канале 1+1. Это знак того, что и наша украинская политическая элита всерьёз озабочена тем, что нас, кроме колонии, фактически превращают в подопытных кроликов.

"Появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры – тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Еще годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.

В январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса. Еще более 200 человек были госпитализированы. Два месяца спустя в Украине было зафиксировано 364 погибших. Причина – свиной грипп A (H1N1) pdm09, то есть тот же штамм, который привел к мировой пандемии в 2009 году.

В 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове".

Именно такую закономерность первым выявил Виктор Медведчук и потребовал от властей вынуть голову из песка и немедленно отреагировать.

Посмотрим на реакцию нашей высшей государственной власти. Есть ли у нас хоть какая-то уверенность в заботе власти о гражданах, или при Зеленском мы утратили свой суверенитет окончательно? Слово за президентом.