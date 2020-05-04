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Сможет ли Зеленский защитить нацию?
Более 400 лабораторий США по всему миру проводят эксперименты с вирусами над людьми. Это подтверждено не только журналистами, но и признано официальными властями США.
Несколько таких лабораторий находятся в Украине. Но наши власти не только бездействуют, они делают вид, что ничего не замечают.
И вот появляется сюжет на канале 1+1. Это знак того, что и наша украинская политическая элита всерьёз озабочена тем, что нас, кроме колонии, фактически превращают в подопытных кроликов.
"Появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры – тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Еще годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.
В январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса. Еще более 200 человек были госпитализированы. Два месяца спустя в Украине было зафиксировано 364 погибших. Причина – свиной грипп A (H1N1) pdm09, то есть тот же штамм, который привел к мировой пандемии в 2009 году.
В 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове".
Именно такую закономерность первым выявил Виктор Медведчук и потребовал от властей вынуть голову из песка и немедленно отреагировать.
Посмотрим на реакцию нашей высшей государственной власти. Есть ли у нас хоть какая-то уверенность в заботе власти о гражданах, или при Зеленском мы утратили свой суверенитет окончательно? Слово за президентом.
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Максим НевенчанныйБлоггер
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Максим НевенчанныйБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета
Сможет ли Зеленский защитить нацию?
Более 400 лабораторий США по всему миру проводят эксперименты с вирусами над людьми. Это подтверждено не только журналистами, но и признано официальными властями США.
Несколько таких лабораторий находятся в Украине. Но наши власти не только бездействуют, они делают вид, что ничего не замечают.
И вот появляется сюжет на канале 1+1. Это знак того, что и наша украинская политическая элита всерьёз озабочена тем, что нас, кроме колонии, фактически превращают в подопытных кроликов.
"Появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры – тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Еще годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.
В январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса. Еще более 200 человек были госпитализированы. Два месяца спустя в Украине было зафиксировано 364 погибших. Причина – свиной грипп A (H1N1) pdm09, то есть тот же штамм, который привел к мировой пандемии в 2009 году.
В 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове".
Именно такую закономерность первым выявил Виктор Медведчук и потребовал от властей вынуть голову из песка и немедленно отреагировать.
Посмотрим на реакцию нашей высшей государственной власти. Есть ли у нас хоть какая-то уверенность в заботе власти о гражданах, или при Зеленском мы утратили свой суверенитет окончательно? Слово за президентом.
|
Декларация политического скептицизма
4087
|
Эффективное управление в неуправляемой стране
4699
|
Война и мир. Взгляд политического скептицизма
4096
|
Скептики. Или лучшие из патриотов
3780
|
Романтические перспективы с Игорем
4180
|
Предложение «Об общественных слушаниях»
3675
|
Как правильно избавиться от наследия СССР
3502
|
Видеоблог о бесполезности районных администраций
3547
|
Рождение оппозиции внутри БПП
5552
|
О независимости, ко дню независимости
3733
|
Политический шанс для тунеядцев (безработных общественников)
3493
|
Политические ошибки. Мнение о некоторых партиях перед выборами
4184
|
Рыба гниет с головы. Но остальное может уцелеть. Если вовремя отсечь сгнившую голову
3459
|
Если вами не манипулируют, значит вами занимаются профессионалы
3053
|
Я уверен, что николаевский исполком незаконный
2938
|
Оппозиция внутри оппозиции
2367
|
Я создаю Центр оптимизации и развития региона
3097
|
О мифах и реальности
2803
|
Про волков в овечьей шкуре
2798
|
Южный форум
2948
|
О чем будет "Южный форум" по децентрализации
2611
|
Облсовет — самодостаточный орган, а не товар в нагрузку для губернатора
3167
|
Украина опять в центре международного экономического скандала
3210
|
Муниципальная полиция как шаг к децентрализации власти
3430
|
Операция «Выпадение» или мой ответ на обвинения
3138
|
Украинский «патриотизм» – религия?
3279
|
Про визит Яроша и патриотизм
3342
|
Про Мультика, Путина, российскую агрессию, коррупцию и дороги
6256
|
Подозрительная «инвестиционную активность» саудитов в Украине
2575
|
За играми в демократию кроется передел ресурсов
2160
|
Почему Украина решила поссориться с Беларусью
1847
|
Великая распродажа страны
2872
|
Армия для устрашения партнеров по коалиции
2455
|
С Бандерой Украина в Европу не войдет
2612
|
Алексею Савченко нужно держаться
2815
|
Нас беспокоит Томас, смысл которого мало кто понимает
5030
|
Если Порошенко не победит, то победит Путин!
2473
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Новость о Томосе - плохая новость!
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Нам нужно показать, что нас много
1626
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|
Фейковое военное положение
2279
|
Возврат наших моряков
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2359
|
Почему Украина еще долго будет без инвестиций
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|
Хромая утка Евгения Мураева
3195
|
Почему так важно получить 2 гектара земли каждому украинцу?
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