Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ Миколаєва

Менше 1% матеріалів у онлайн-ЗМІ Миколаєва містять мову ворожнечі. Про це свідчать результати червневого моніторингу, проведеного експертами ІМІ.

Аналізувалися стрічки новин п’яти онлайн-медіа Миколаєва з 1 по 5 червня. До моніторингу потрапили сайти «Преступности.НЕТ» (https://news.pn/ru/), «Новости-N» (https://novosti-n.org), «Мой город» (Mycity.mk.ua), «Інше.TV» (https://inshe.tv), «0512» (0512.com.ua).

Метою моніторингу було дослідити, яку частку новин складають публікації про етнічні групи, дослідити мову ворожнечі в таких новинах, проаналізувати тематику та кількість проявів мови ворожнечі з іншої тематики та типи порушень в новинах з мовою ворожнечі у миколаївських медіа. Не аналізувались статті, аналітика, журналістські розслідування, блоги, реклама у стрічках новин. Під час моніторингу була проаналізована 1271 новина.

Про етнічні групи та національні меншини

21 матеріал (1,7% від загальної кількості новин) стосувався окремих етнічних груп чи національних меншин. Із них - лише у трьох публікаціях (або 14% від кількості новин про етнічні групи) зафіксована мова ворожнечі. Ще у чотирьох публікаціях миколаївських ЗМІ виявлені інші прояви ворожнечі. Всього було зафіксовано сім новин (або 0,6% від загальної кількості новин) з проявами мови ворожнечі.

Новини, у яких зафіксовано використання мови ворожнечі, окрім етнічних груп, стосувались гендеру. Основні типи порушень - використання некоректної лексики, зокрема, термінології (57% від загальної кількості новин з проявами мови ворожнечі) та оціночні судження/негативно забарвлена лексика (43% від загальної кількості новин з проявами мови ворожнечі) у таких матеріалах.

Наприклад, у виданні “Преступности.НЕТ” була опублікована замітка з назвою “К вечеру защиты детей”: Адвокат опубликовал фотографии незаконного поселения ромов на свалке ТБО под Николаевом”. У назві та тексті матеріалу видання акцентує увагу на приналежности жителів поселення до певної етнічної групи - ромів, хоча у даному випадку ця деталь не має відношення до суті інформації, яку публікує видання. Адже публікація стосується умов життя дітей, які не залежать від їх національної, расової чи іншої приналежності до тієї чи іншої групи. Акцентуючи увагу на конкретній етнічній групі видання сприяє формуванню стереотипу про те, що у подібних умовах можуть жити лише представники певної етнічної групи.

Значну увагу на початку червня миколаївські онлайн-ЗМІ приділили тематиці протестів у США через смерть Джорджа Флойда, у якій звинувачують поліцейських. У публікаціях ЗМІ Миколаєва траплялися випадки некоректної лексики та назви етнічної групи. Афроамериканців іноді називають “чорними”, а по відношенню до поліцейських, фігуруючих у конфлікті додається епітет “білі”.

За період моніторингу у стрічці новин видання “Новости-N” була опублікована новина із назвою “В Миннеаполисе 30 чернокожих избили трансгендера”. У тексті матеріалу вказується про конфлікт між групою людей, що стався у США, через інцидент на автодорозі. Видання акцентує увагу на етнічній приналежності та протиставляє одну групу людей іншій, використовуючи при цьому некоректну лексику.

Щодо інших порушень, то в онлайн-ЗМІ Миколаєва використовують оціночні та негативно забарвлені судження у матеріалах - 42% публікацій від загальної кількості новин з мовою ворожнечі. Усі такі матеріали опубликовано виданням “Преступности.НЕТ”, яке у своїх новинах використовувало термін “скандальний” по відношенню до політиків та посадовців, формуючи таким чином у читача негативне ставлення до героїв таких публікацій.

Також зафіксовано випадок безпідставного акцентування на приналежності до певного виду діяльності, наприклад у новині “В суде Николаева показали жуткое видео, как спортсменка сбила девушку” видання “Новости-N” вказує на те, що винуватцем автопригоди в Миколаєві стала спортсменка, хоча цей факт ніяк не пов‘язаний з обставинами ДТП.

За результатами моніторингу можна зробити висновок, що загалом мова ворожнечі не поширена у новинах миколаївських онлайн-ЗМІ. Проте трапляються випадки використання некоректної лексики та оціночних суджень. Можна припустити, що така практика застосовується умисно з метою привернення уваги читача до публікацій, хоча часто такі маніпуляції сприяють утвердженню суспільних стереотипів відносно окремих груп населення чи етнічних груп.

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