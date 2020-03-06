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В этом году в Украине началось «Большое строительство», в рамках которого планируется отремонтировать дороги на сумму более 70 миллиардов гривен.
Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
— Сегодня, ситуация которая существует в Украине, - это большое количество разрушенных местных дорог, по которым фактически невозможно выполнить норматив, которого мы хотим достичь. И строим в этом году, и собираемся потратить более 70 миллиардв гривен на ремонт дорог, в том числе и местных, - отметил Денис Шмыгаль.
Напомним, что депутаты Николаевского областного совета проголосовали за выделение 1,5 миллиона гривен на разработку проекта по строительству новой школы в Новом Буге, вместо разрушенной.
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В этом году в Украине началось «Большое строительство», в рамках которого планируется отремонтировать дороги на сумму более 70 миллиардов гривен.
Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
— Сегодня, ситуация которая существует в Украине, - это большое количество разрушенных местных дорог, по которым фактически невозможно выполнить норматив, которого мы хотим достичь. И строим в этом году, и собираемся потратить более 70 миллиардв гривен на ремонт дорог, в том числе и местных, - отметил Денис Шмыгаль.
Напомним, что депутаты Николаевского областного совета проголосовали за выделение 1,5 миллиона гривен на разработку проекта по строительству новой школы в Новом Буге, вместо разрушенной.