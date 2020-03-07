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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что долги за электроэнергию в Украине составляют более 30 миллиардов гривен.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера, пишет Новое время.
Премьер-министр отметил, что Украине необходима долгосрочная программа реструктуризации задолженности.
— Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию — сумма свыше 30 миллиардов гривен, — заявил Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что у должника «Николаевоблтеплоэнерго» арестовали автомобиль, а затем продали его на торгах, чтобы погасить его задолженность.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что долги за электроэнергию в Украине составляют более 30 миллиардов гривен.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера, пишет Новое время.
Премьер-министр отметил, что Украине необходима долгосрочная программа реструктуризации задолженности.
— Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию — сумма свыше 30 миллиардов гривен, — заявил Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что у должника «Николаевоблтеплоэнерго» арестовали автомобиль, а затем продали его на торгах, чтобы погасить его задолженность.