Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что долги за электроэнергию в Украине составляют более 30 миллиардов гривен.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера, пишет Новое время.

Премьер-министр отметил, что Украине необходима долгосрочная программа реструктуризации задолженности.

— Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию — сумма свыше 30 миллиардов гривен, — заявил Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что у должника «Николаевоблтеплоэнерго» арестовали автомобиль, а затем продали его на торгах, чтобы погасить его задолженность.