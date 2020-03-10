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Стоимость барреля нефти Brent на торгах в Лондоне в 7.00 выросла на 7,3% – до $36,87 за баррель.
Это на $2,52 больше, чем после возобновления торгов, сообщают Факты.
Растут цены и на нефть марки WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 6,9% – до отметки $33,28 за баррель.
Напомним, обвал цен на нефть произошел после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией.
Соглашение ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля. Поэтому было предложено сократить объемы добычи нефти, чтобы сохранить ее прежнюю цену.
Однако Россия отказалась от предложения, после чего Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объемы добычи нефти.
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Стоимость барреля нефти Brent на торгах в Лондоне в 7.00 выросла на 7,3% – до $36,87 за баррель.
Это на $2,52 больше, чем после возобновления торгов, сообщают Факты.
Растут цены и на нефть марки WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 6,9% – до отметки $33,28 за баррель.
Напомним, обвал цен на нефть произошел после того, как Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией.
Соглашение ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля. Поэтому было предложено сократить объемы добычи нефти, чтобы сохранить ее прежнюю цену.
Однако Россия отказалась от предложения, после чего Саудовская Аравия заявила, что с апреля она увеличивает объемы добычи нефти.