До конца 2020 года планируется завершить строительство второй очереди объездной областного центра. Семь километров современной дороги соединят Запорожскую трассу и международный аэропорт Днепропетровщины.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Отмечается, что построенная Объездная разгрузит правобережную часть города от транзитного транспорта.

— Строительство второй очереди Объездной Днепра - один из приоритетных проектов развития инфраструктуры области. На реализацию этого плана в текущем году из спецфонда госбюджета выделили более 200 миллионов гривен, - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Вторая очередь объездной - это строительство более 7 километров дороги, которая соединит Запорожскую трассу и Южный мост. Сейчас проводится тендер, который должен определить подрядчика для выполнения строительных работ.

Общая протяженность объездной Днепра, или Южного обхода, – 61,5 километров. Строительство разделено на четыре очереди. Работы над первой очередью в 18 км закончили в 2012 году. Сразу приступили ко второй, однако строительство остановилось из-за недостатка финансирования.

Напомним, что жители Николаева недовольны состоянием дороги по улице 2-я Набережная и требуют в срочном порядке провести ее ремонт.