В январе-феврале 2020 года объемы китайского экспорта упали на 17,2% по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Об этом сообщает South China Morning Post, передаёт Экономическая правда.

Отмечается, что в январе-феврале 2020 году Китай экспортировал на мировые рынки на 292,45 миллиардов долларов - это на 60,75 миллиардов долларов меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

Также сообщается, что импорт товаров в Китай сократился на 4%.

В общем в Китай завезли товаров на общую сумму 299,54 миллиардов долларов. Это означает, что внешняя торговля Китая впервые за 2 года вошла в дефицит на около 7 миллиардов долларов, хотя аналитики прогнозировали, что торговля Китая будет профицитной на 24,6 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков, которых опросило агентство Bloomberg, экспорт упадет на 15,2%, а импорт - на 16,6% соответственно. В общем внешняя торговля Китая за 2 месяца составила 591,99 млрд долларов - на 11% меньше, чем в прошлом году.

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