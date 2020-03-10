Власти Ирана отпустили около 70 тысяч заключенных из-за вспышки коронавируса в стране, сообщил глава судебной администрации Ибрагим Раиси.

Об этом сообщает Радио Свобода.

За последние сутки в Иране сообщили о 43 новых смертях от заболевания COVID-2019, вызванного коронавирусом.

— Освобождение заключенных продлится до того момента, пока это не будет создавать незащищенность в обществе, - заявил Ибрагим Раиси 9 марта.

Пока неизвестно, нужно ли будет освобожденным заключенным возвращаться в тюрьмы, и если да - то когда.

Отмечается, что позже представитель Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур объявил, что в Иране зафиксировали 595 новых случаев коронавируса, общее количество которых возросло до 7161.

По его словам, официальное количество умерших составляет 237 человек.

Напомним, что Испания вводит дополнительные меры в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране до 1204 человек.