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Власти Ирана отпустили около 70 тысяч заключенных из-за вспышки коронавируса в стране, сообщил глава судебной администрации Ибрагим Раиси.
Об этом сообщает Радио Свобода.
За последние сутки в Иране сообщили о 43 новых смертях от заболевания COVID-2019, вызванного коронавирусом.
— Освобождение заключенных продлится до того момента, пока это не будет создавать незащищенность в обществе, - заявил Ибрагим Раиси 9 марта.
Пока неизвестно, нужно ли будет освобожденным заключенным возвращаться в тюрьмы, и если да - то когда.
Отмечается, что позже представитель Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур объявил, что в Иране зафиксировали 595 новых случаев коронавируса, общее количество которых возросло до 7161.
По его словам, официальное количество умерших составляет 237 человек.
Напомним, что Испания вводит дополнительные меры в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране до 1204 человек.
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Власти Ирана отпустили около 70 тысяч заключенных из-за вспышки коронавируса в стране, сообщил глава судебной администрации Ибрагим Раиси.
Об этом сообщает Радио Свобода.
За последние сутки в Иране сообщили о 43 новых смертях от заболевания COVID-2019, вызванного коронавирусом.
— Освобождение заключенных продлится до того момента, пока это не будет создавать незащищенность в обществе, - заявил Ибрагим Раиси 9 марта.
Пока неизвестно, нужно ли будет освобожденным заключенным возвращаться в тюрьмы, и если да - то когда.
Отмечается, что позже представитель Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур объявил, что в Иране зафиксировали 595 новых случаев коронавируса, общее количество которых возросло до 7161.
По его словам, официальное количество умерших составляет 237 человек.
Напомним, что Испания вводит дополнительные меры в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране до 1204 человек.