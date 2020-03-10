Испания вводит дополнительные меры в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране до 1204 человек.

Об этом пишет РБК-Украина.

По словам министра здравоохранения Испании Сальвадора Иллы, от инфекции умерли 28 граждан. Еще 74 человека находятся в отделениях интенсивной терапии.

Чтобы минимизировать дальнейшее распространение вируса, Испания вводит дополнительные меры в стране. В частности, в Мадридском регионе и городах Витория и Лабастида в Стране Басков будут приостановлены все занятия в школах, детских садах и университетах. Сообщается, что данные ограничения вступят в силу с 11 марта и будут длиться 15 дней.

— Если это возможно, мы бы хотели, чтобы люди в этих районах работали дома, а компании проявляли гибкость в отношении рабочего времени. Также оставаться дома должны пожилые люди, а те, кто имеет хронические заболевания или серьезные патологии - должны ограничить свою деятельность, - заявил Сальвадор Илла.

Напомним, что премьер-министра Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин всех регионов страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.