Объем переводов заробитчан в Украину по итогам 2019 года может снизиться на $0,5-1 миллиарда от прошлогодних $12 миллиардов в связи с распространением по миру коронавируса.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины, обнародованные на странице регулятора в Facebook в понедельник.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, которого цитирует пресс-служба, также снизится отток валюты на сумму около $1,5 миллиарда в связи с сокращением расходов украинцев на путешествия из-за коронавируса.

Напомним, что Николаевский городской совет принял решение о выделении 15 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.