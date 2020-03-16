Во вторник, 17 марта, на сессии Николаевского городского совета депутаты будут принимать решение о выделении 15 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.

Решение было принято в ходе внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сегодня, 16 марта.

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что на сессии, которая пройдет 17 марта, будет решен вопрос о выделении 15 миллионов для противодействия распространению коронавируса. Из них 5 миллионов пойдут в резервный фонд, на счетах которого сейчас ничего нет, еще 10 - в управление здравоохранения горсовета.

Ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.

Тажке Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.