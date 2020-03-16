|Скорость ветра:
|0.4 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|17:59
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:08
|Заход солнца:
|18:04
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.75 грн
|EUR
|29.05 грн
|30.77 грн
Во вторник, 17 марта, на сессии Николаевского городского совета депутаты будут принимать решение о выделении 15 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
Решение было принято в ходе внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сегодня, 16 марта.
Мэр Александр Сенкевич сообщил, что на сессии, которая пройдет 17 марта, будет решен вопрос о выделении 15 миллионов для противодействия распространению коронавируса. Из них 5 миллионов пойдут в резервный фонд, на счетах которого сейчас ничего нет, еще 10 - в управление здравоохранения горсовета.
Ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Тажке Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.
Во вторник, 17 марта, на сессии Николаевского городского совета депутаты будут принимать решение о выделении 15 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
Решение было принято в ходе внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сегодня, 16 марта.
Мэр Александр Сенкевич сообщил, что на сессии, которая пройдет 17 марта, будет решен вопрос о выделении 15 миллионов для противодействия распространению коронавируса. Из них 5 миллионов пойдут в резервный фонд, на счетах которого сейчас ничего нет, еще 10 - в управление здравоохранения горсовета.
Ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Тажке Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил использовать наработки депутатов Сергея Исакова, Сергея Кантора и члена исполкома Александра Садыкова в итоговом решении по мерам борьбы с коронавирусом в Николаеве.
Напомним, что в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с завтрашнего дня приостановят работу все общественные заведения.