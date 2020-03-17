Верховная Рада может хочет предпринять ряд налоговых шагов, чтобы помочь бизнесу и населению в период карантина из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины.

Сегодня, 17 марта, в 8:00 состоится внеочередное заседание парламента. Одним из вопросов повести дня будет полученный по представлению парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроект №3220 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

На заседании комитета нардепы отметили, что «коронавирус внес большие коррективы в экономические планы предпринимателей».

Поэтому нардепами было предложено с 1 марта по 30 апреля ввести ряд изменений, которые помогут бизнесу, а именно: освободить от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП); временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ; отменить налог на коммерческую недвижимость и землю; освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты; на 3 месяца отсрочить обязательное введение РРО для всех категорий «упрощенцев»; ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Кроме того, предусмотрено несколько льгот для граждан: освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля; помощь для тех, кто заболел коронавирусом, или должны находиться на самоизоляции (без уточнений).

Председатель комитета Данил Гетманцев выразил надежду, что «такие нормы действительно позволят уменьшить убытки из-за карантина».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, на которой обсуждался вопрос помощи в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.