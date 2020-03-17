После рекордного за последние четыре года падения мировые цены на нефть выросли на 5% во вторник, 17 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как свидетельствуют данные торгов, ранним утром фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост на 5,2%, стоимость составила 31,15 долларов за баррель.

Однако позже цена немного снизилась и выравнялась до стоимости 30,65 долларов. Теперь рост цен замедлился.

Отметим, накануне, 16 марта, цена нефти Brent составила ниже 30 долларов за баррель, что стало самым резким снижением с января 2016 года. А в целом от начала 2020 года цены на нефть снизились на 50%.

Ранее сообалось, что цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.