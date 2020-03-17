Об этом сообщает CNBC, передаёт Громадське.

В частности, индекс Dow Jones упал на 12,9% — это третий худший результат за всю историю. Также подешевели акции крупнейших компаний США — индекс S&P 500 упал на 12%. Индекс технологических компаний Nasdaq упал на 12,3%.

Из-за этого на бирже применили механизм приостановки торгов акциями на 15 минут. Подобный механизм последний раз применяли в четверг, 12 марта, а перед этим — в понедельник, 9 марта.

Не успокоило панику инвесторов на рынке даже решение Федеральной резервной системы США снизить ключевую ставку до 0-0,25% годовых (это должно стимулировать экономическую активность и удешевить кредиты в США).

Кроме падения цен на акции в мире рекордно подешевела нефть. Так, нефть марки Brent подешевела на 8% — до менее чем $29 за баррель.

Напомним, что после рекордного за последние четыре года падения мировые цены на нефть выросли на 5% во вторник, 17 марта.