Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть 30 миллионов гривен нераспределенных средств, которые будут использованы в случае «серьезных проблем» в городе.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире телеканала «НИС-ТВ» сегодня, 18 марта, сообщают НикВести.

Городской голова рассказал, что 30 миллионов гривен «лежат и ждут своего времени» и их можно будет использовать при необходимости, но он уверен, что «всё будет хорошо» в Николаеве.

— Там осталось порядка 30 миллионов нераспределенных средств, которые лежат и ждут своего времени, то они тоже лежат и ожидают. В случае серьезных проблем будут использованы. Я уверен, что всё будет хорошо, но для этого каждый из нас должен позаботится о своей жизни и здоровье, - заявил Александр Сенкевич.

Мэр ранее отметил, что нераспределенные средства остались от денег, которые предполагалось потратить на зимнюю уборку дорог, на отопление в холодное время и прочее, однако не понадобились из-за сложившихся погодных условий.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.