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Национальный банк (НБУ) и украинское правительство ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о неотложной помощи в связи с коронавирусом.
Об этом сообщает Лига.
Согласно сообщению, результаты переговоров будут в ближайшие недели.
Также в Нацбанке отметили, что параллельно продолжаются переговоры с фондом о получении новой программы сотрудничества на $5,5 миллиардов, которые МВФ согласовал для Украины в декабре 2019-го.
Напомним, что Украина увеличит минимальные пенсии и обратится к МВФ за финансовой помощью для борьбы с коронавирусом.
Национальный банк (НБУ) и украинское правительство ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о неотложной помощи в связи с коронавирусом.
Об этом сообщает Лига.
Согласно сообщению, результаты переговоров будут в ближайшие недели.
Также в Нацбанке отметили, что параллельно продолжаются переговоры с фондом о получении новой программы сотрудничества на $5,5 миллиардов, которые МВФ согласовал для Украины в декабре 2019-го.
Напомним, что Украина увеличит минимальные пенсии и обратится к МВФ за финансовой помощью для борьбы с коронавирусом.