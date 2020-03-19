Национальный банк (НБУ) и украинское правительство ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о неотложной помощи в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Лига.

Согласно сообщению, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

Также в Нацбанке отметили, что параллельно продолжаются переговоры с фондом о получении новой программы сотрудничества на $5,5 миллиардов, которые МВФ согласовал для Украины в декабре 2019-го.

Напомним, что Украина увеличит минимальные пенсии и обратится к МВФ за финансовой помощью для борьбы с коронавирусом.