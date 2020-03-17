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Членам Кабинета министром поручено найти деньги для выплаты дополнительных денег пенсионерам и обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой финансово помочь для борьбы с эпидемией.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, рассказывая о решениях Кабмина, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса и карантином по всей стране.
Кабмин также совместно с ритейлерами определит список товаров, экспорт которых будет ограничен.
С 17 марта в Украине полностью запрещены массовые мероприятия, в которых принимают участие более 10 человек.
Согласно решениям правительства, с 17 марта также необходимо прекратить работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры.
Доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.
Напомним, с 17 марта в Украине будет остановлена работа метрополитена. Будут прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине.
По состоянию на вечер понедельника, 17 марта количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло семи: четыре в Черновицкой области, два в Киеве и один (летальный) — в Житомирской области.
Членам Кабинета министром поручено найти деньги для выплаты дополнительных денег пенсионерам и обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой финансово помочь для борьбы с эпидемией.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, рассказывая о решениях Кабмина, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса и карантином по всей стране.
Кабмин также совместно с ритейлерами определит список товаров, экспорт которых будет ограничен.
С 17 марта в Украине полностью запрещены массовые мероприятия, в которых принимают участие более 10 человек.
Согласно решениям правительства, с 17 марта также необходимо прекратить работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры.
Доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.
Напомним, с 17 марта в Украине будет остановлена работа метрополитена. Будут прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине.
По состоянию на вечер понедельника, 17 марта количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло семи: четыре в Черновицкой области, два в Киеве и один (летальный) — в Житомирской области.