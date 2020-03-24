Правительство совместно с Национальным банком разрабатывает программу кредитных каникул.

Об этом в эфире «Свободы слова» сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Укринформ.

— Мы думаем об экономических последствиях. Сегодня начали программу так называемых кредитных каникул. Работаем совместно с НБУ. Минфин и Минэкономики получили задачи разработать такие программы, — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина к экономическому кризису пришла в более подготовленном состоянии, чем в 2008 году.

— У нас есть значительные золотовалютные резервы, у нас высокая ликвидность в банках. У нас все параметры макроэкономические значительно крепче, чем были в 2008 году, когда начинался финансовый кризис. Конечно, эксперты прогнозируют, что и кризис будет мощнее, чем в 2008 году, — отметил Денис Шмыгаль.

Напомнис, Денис Шмыгаль ранее заявил, что в Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.