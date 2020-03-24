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Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.
Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, пишет РБК-Украина.
Она отметила, что финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет.
— В течение следующей недели-двух мы со своей стороны, как Украина, финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда, — заявила Юлия Ковалив.
Она рассказала, что именно обсуждается с МВФ.
— В первую, это увеличение объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, это то, что эти средства нужны в первую очередь в бюджете - там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу, — рассказала Юлия Ковалив.
Ранее сообщалось, что, по мнению премьер-министра, в Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение.
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Украина ожидает финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение двух недель.
Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, пишет РБК-Украина.
Она отметила, что финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет.
— В течение следующей недели-двух мы со своей стороны, как Украина, финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда, — заявила Юлия Ковалив.
Она рассказала, что именно обсуждается с МВФ.
— В первую, это увеличение объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, это то, что эти средства нужны в первую очередь в бюджете - там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу, — рассказала Юлия Ковалив.
Ранее сообщалось, что, по мнению премьер-министра, в Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение.