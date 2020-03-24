В Национальном банке отмечают, что 23 марта валютный рынок был более сбалансированным, чем в предыдущие недели. Вместе с тем, курс валют продолжил стремительный рост, достигнув 28 гривен за доллар, сообщает Громадське.

— Некоторое время спрос превышал предложение. Впрочем, в дальнейшем предложение валюты выросло, а котировки упали до уровня около 27,6-27,7 гривен за доллар, — отмечают в Нацбанке.





Вместе с тем, официальный курс, установленный на 24 марта, пересек отметку 28 гривен за доллар, достигнув 28,11 гривны за доллар.



