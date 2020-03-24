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В Национальном банке отмечают, что 23 марта валютный рынок был более сбалансированным, чем в предыдущие недели. Вместе с тем, курс валют продолжил стремительный рост, достигнув 28 гривен за доллар, сообщает Громадське.
— Некоторое время спрос превышал предложение. Впрочем, в дальнейшем предложение валюты выросло, а котировки упали до уровня около 27,6-27,7 гривен за доллар, — отмечают в Нацбанке.
— Хорошая новость также в том, что в последние дни мы наблюдаем увеличение числа продавцов валюты на межбанковском рынке. Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц, — добавили в Нацбанке.
Из-за ажиотажа на валютном рынке, НБУ в течение последних двух недель продал из резервов около $2 млрд: 16-20 марта Национальный банк Украины потратил из золотовалютных резервов $1,038 млрд для сдерживания резкой девальвации гривны, а 10-13 марта — $981,6 млн. В первую неделю марта 2020 Национальный банк Украины выкупил с валютного рынка $150 млн, в то время как продал из резервов $307,2 млн.
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В Национальном банке отмечают, что 23 марта валютный рынок был более сбалансированным, чем в предыдущие недели. Вместе с тем, курс валют продолжил стремительный рост, достигнув 28 гривен за доллар, сообщает Громадське.
— Некоторое время спрос превышал предложение. Впрочем, в дальнейшем предложение валюты выросло, а котировки упали до уровня около 27,6-27,7 гривен за доллар, — отмечают в Нацбанке.
— Хорошая новость также в том, что в последние дни мы наблюдаем увеличение числа продавцов валюты на межбанковском рынке. Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц, — добавили в Нацбанке.
Из-за ажиотажа на валютном рынке, НБУ в течение последних двух недель продал из резервов около $2 млрд: 16-20 марта Национальный банк Украины потратил из золотовалютных резервов $1,038 млрд для сдерживания резкой девальвации гривны, а 10-13 марта — $981,6 млн. В первую неделю марта 2020 Национальный банк Украины выкупил с валютного рынка $150 млн, в то время как продал из резервов $307,2 млн.