В течение января-февраля 2020 года с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу на 15,2 миллиона долларов.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая исследовала официальные данные таможни, предоставленные на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете экспорта медтоваров

— Всего за сентябрь 2019 – февраль 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на 34,2 миллиона долларов США. Такая аномалия увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 миллиона долларов США за 246,3 тонны в январе до 9,1 миллиона долларов за 394 тонны в феврале, - заявил председатель экспертной организации Глеб Каневский.

По словам Каневского, также в феврале значительно выросли суммы экспорта:

защитных очков – 1,8 тонны на сумму 54,9 тысячи долларов;

респираторов – 2,2 тонны на сумму 154,5 тысячи долларов;

медицинских одноразовых халатов – 1,5 тонны на сумму 48,1 тысячи долларов;

медицинских халатов – 71,6 тонны на 959,3 тысячи долларов.

Кроме того, в феврале из Украины также экспортировали:

нитриловые перчатки (389 тысяч пар),

медицинские перчатки (216 тысяч пар),

лабораторные костюмы (30,2 тонны),

антисептик (46,3 тонны).

Организация отмечает, что приведенные данные не включают объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.

Напомним, что в Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.